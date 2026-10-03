Garda Revolusi: Era ancaman tanpa biaya telah berakhir

Menurut laporan kantor berita Abna, Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan dalam rangka ulang tahun kedua operasi "Janji Sejati 2", menyebut tanggal sepuluh bulan Mehr sebagai pengingat operasi ini dan serangan rudal Pasukan Kedirgantaraan Garda terhadap target di wilayah pendudukan pada tahun 1403 (2024).

Dalam pernyataan ini disebutkan: Tanggal sepuluh bulan Mehr mengingatkan epik historis dan abadi "operasi Janji Sejati 2" dan serangan historis dan membanggakan Pasukan Kedirgantaraan Garda Revolusi Islam pada tahun 1403; operasi di mana Republik Islam Iran sebagai respons terhadap kesyahidan para komandan dan pemimpin front Perlawanan termasuk syahid Ismail Haniyeh, syahid Sayyid Hassan Nasrallah dan syahid Letnan Jenderal Garda Abbas Nilforushan, menargetkan sasaran di wilayah pendudukan dengan rudal dan drone presisi.

Garda selanjutnya menganggap operasi ini, selain sebagai respons terhadap agresi dan kejahatan rezim Zionis, membawa pesan jelas kepada musuh-musuh bangsa Iran, dan menegaskan: "Era ancaman tanpa biaya telah berakhir, dan setiap pelanggaran akan diikuti dengan respons yang membuat menyesal dan menyakitkan."

Di bagian lain pernyataan ini, dengan menyebutkan peran komandan tinggi Garda dalam merancang dan melaksanakan operasi "Janji Sejati 2", disebutkan: Operasi strategis ini dilakukan di bawah bimbingan dan kebijaksanaan syahid Letnan Jenderal Garda Mohammad Bagheri, komando syahid Letnan Jenderal Garda Hossein Salami, kejeniusan teknis dan otoritas ofensif syahid Letnan Jenderal Garda Amir Ali Hajizadeh dan kecerdasan operasional dan semangat jihad syahid Letnan Jenderal Garda Mahmoud Bagheri dan memamerkan kekuatan rudal Republik Islam Iran.

Garda Revolusi Islam juga, sambil menghormati memori dan nama para syuhada front Perlawanan dan angkatan bersenjata, menegaskan: Otoritas Garda Revolusi Islam dalam perang-perang terbaru bersama angkatan bersenjata lainnya, telah dipamerkan di hadapan Amerika dan rezim Zionis dan ini telah menjadikan institusi ini sebagai salah satu pilar kekuatan Republik Islam Iran di mata kawan dan lawan.