Klaim «Axios» tentang kemungkinan keputusan Amerika terhadap Iran setelah pemilu

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip «Axios», situs berita Amerika ini dalam serangkaian laporan dengan pendekatan mengancam mengklaim bahwa Trump mungkin setelah pemilu mengeluarkan perintah operasi militer besar-besaran terhadap Iran.

Media ini juga dalam sebuah klaim menantang proses kemajuan dalam negosiasi dan mengklaim bahwa Washington tidak memiliki kemampuan untuk menerima tuntutan pihak Iran.

Axios mengutip sumber-sumber informasinya mengklaim bahwa tim negosiasi Iran menekankan bahwa selama Amerika tidak memenuhi komitmennya (kembali ke nota kesepahaman), Teheran tidak akan memberikan keuntungan apa pun.

Ini terjadi sementara pengamat politik menilai publikasi laporan semacam ini di ambang pemilu sebagai bagian dari perang psikologis dan tekanan politik arus radikal di Amerika untuk mempengaruhi proses negosiasi dan pemerasan.