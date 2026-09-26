Qashqavi: Iran tidak terisolasi; Amerika Serikat menghadapi tantangan di masyarakat internasional

Hassan Qashqavi dalam sebuah wawancara, mengenai pesan dari tindakan terbaru Rusia dan China dalam memveto rancangan resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat Komite Sanksi Iran, menyatakan: Tindakan ini sangat berharga, dan keteguhan Rusia dan China selama satu tahun terakhir pada posisi yang mereka ambil patut dipuji. Rusia dan China sekitar satu tahun lalu mengumumkan bahwa periode snapback telah berakhir dan mereka tetap bertahan pada posisi tersebut.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Dewan Konsultatif Islam menegaskan: Beberapa analisis di dalam negeri didasarkan pada anggapan bahwa Rusia dan China tidak akan bersama Iran sampai akhir dan pada akhirnya akan mundur dari posisi mereka, tetapi analisis ini tentang Rusia dan China salah.

Ia mengatakan: Keteguhan kedua negara dalam masalah ini menunjukkan bahwa analisis tersebut tidak benar dan mereka telah bertahan pada posisi mereka dalam hal ini.

Qashqavi mengacu pada beberapa analisis tentang isolasi Iran di masyarakat internasional, menyatakan: Bahkan analisis yang mengatakan bahwa Iran terisolasi di masyarakat internasional juga tidak benar. Beberapa orang mengatakan bahwa Iran harus bekerja dengan dunia, tetapi tiga peristiwa telah menunjukkan bahwa Iran tidak terisolasi, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat menghadapi tantangan isolasi di masyarakat internasional.

Ia melanjutkan: Peristiwa pertama adalah masalah keanggotaan Iran di Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional. Meskipun ada penolakan dari Amerika Serikat, anggota Badan memberikan suara dan Iran menjadi anggota Konferensi Umum Organisasi Tenaga Atom.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Parlemen menganggap veto Rusia dan China terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat sebagai peristiwa kedua dan mengatakan: Peristiwa kedua adalah veto terhadap resolusi Amerika Serikat ini yang menunjukkan bahwa dalam masalah internasional yang penting, ada negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan Amerika Serikat.

Qashqavi menambahkan: Peristiwa ketiga adalah situasi sampai pada titik di mana Amerika Serikat sendiri merasa terisolasi di Dewan Hak Asasi Manusia dan keluar darinya.

Ia mencatat: Saya heran bahwa beberapa orang mengatakan Iran harus bekerja dengan masyarakat internasional dan dunia, sementara yang mereka maksud dengan dunia hanya Eropa dan Amerika. Masyarakat internasional tidak terbatas pada Eropa dan Amerika, dan berbagai negara memainkan peran dalam persamaan internasional.

Qashqavi melanjutkan: Eropa dan Amerika gagal dalam masalah snapback, dan ini terjadi karena keteguhan Rusia dan China.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Parlemen selanjutnya mengatakan: Mungkin seseorang mengatakan bahwa tindakan ini adalah karena kepentingan Rusia dan China sendiri. Di mana pun sama; baik orang yang mengajukan resolusi terhadap kita, mungkin mempertimbangkan kepentingannya sendiri, dan orang yang memvetonya juga mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dalam hubungan internasional adalah wajar bahwa negara-negara mempertimbangkan kepentingan mereka, dan ini tidak bertentangan dengan kerja sama dan interaksi antar negara.

Qashqavi menegaskan: Iran sama sekali tidak terisolasi di forum internasional. Kita harus melanjutkan diplomasi kita dan mempertahankan kehadiran aktif kita di panggung diplomasi.