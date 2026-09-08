Aktivis Bahrain: Pemerintah Al Khalifa Berupaya Singkirkan Ulama Berpengaruh dari Masyarakat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jaafar Yahya, juru bicara resmi lembaga urusan tahanan di Bahrain, menilai persidangan terhadap sejumlah ulama oleh pemerintah Al Khalifa merupakan bagian dari upaya menargetkan mereka secara politik dan sosial.

Ia mengatakan pihak berwenang Bahrain tidak mengandalkan bukti yang jelas dan spesifik untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan para ulama tersebut. Yahya juga mengklaim bahwa sejumlah perkara hukum terhadap ulama didasarkan pada pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan.

Menurutnya, persidangan tersebut merupakan “pertunjukan” yang bertujuan menutupi tekanan terhadap para ulama dan komunitas Syiah. Ia menegaskan bahwa proses hukum semacam itu, menurut pandangannya, tidak dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan yang dinilai zalim terhadap para ulama.

Yahya juga mengaitkan persidangan saat ini dengan tindakan terhadap tokoh-tokoh oposisi pada 2011. Menurutnya, tekanan terhadap ulama pada masa sekarang merupakan kelanjutan dari kebijakan yang lebih luas terhadap oposisi dan komunitas Syiah di Bahrain. Ia menambahkan bahwa terdapat upaya untuk mengurangi kehadiran ulama dalam ruang sosial.

Menurut Yahya, pihak berwenang Bahrain berusaha mempertahankan ulama yang memiliki pengaruh sosial dan kepercayaan publik di dalam penjara. Ia menegaskan bahwa tekanan terhadap tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh dan peran sosial tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi menurutnya juga berkaitan dengan upaya untuk membentuk kembali struktur sosial dan keagamaan di Bahrain.