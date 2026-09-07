Misteri Serangan ke Pesta Pernikahan di Iran Selatan, Washington Post Soroti Dugaan Bom AS Salah Sasaran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- The Washington Post pada Minggu mengutip seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut dan menyebut Departemen Pertahanan AS tengah menyelidiki kemungkinan bahwa serangan pada Selasa lalu terhadap rumah tempat berlangsungnya pesta pernikahan di Iran selatan disebabkan oleh bom Amerika yang gagal mengenai sasaran terdekatnya.

Sasaran Utama Disebut Kompleks Komunikasi

Seorang pejabat AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa pasukan Amerika melancarkan serangan udara terhadap kota pesisir Kuhestak dengan sasaran sebuah kompleks komunikasi.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas operasi tersebut mengatakan enam bom dijatuhkan oleh pesawat Angkatan Laut AS.

Lima bom disebut meluncur secara akurat ke arah menara yang menjadi sasaran dan mengenai target, sementara satu bom lainnya diduga menyimpang dari jalurnya.

Rumah Tempat Pesta Pernikahan Ikut Terhantam

Berdasarkan foto dan video yang telah diverifikasi The Washington Post, ledakan dalam serangan tersebut menembus atap sebuah rumah yang berjarak sekitar 440 kaki atau sekitar 134 meter dari menara.

Sumber yang mengetahui operasi itu mengatakan insiden tersebut terjadi setelah melalui proses penetapan sasaran yang disebutnya “cermat dan menyeluruh”, termasuk langkah-langkah yang diklaim dilakukan pasukan AS untuk mengurangi risiko korban sipil.

Ia juga mengklaim bahwa menara tersebut merupakan satu-satunya sasaran yang telah ditetapkan dan menolak kemungkinan bahwa rumah tempat pesta pernikahan sengaja dijadikan target.

The Washington Post juga meneliti foto dan video yang beredar di media sosial pada malam serangan dan setelahnya. Media tersebut menyatakan telah memverifikasi materi tersebut untuk menentukan lokasi kejadian serta jarak antara sejumlah titik di area serangan.

Diduga Menggunakan Bom JSOW

Seorang sumber yang mengetahui insiden tersebut mengatakan amunisi yang digunakan untuk menyerang kompleks menara adalah bom berpemandu Amerika Serikat yang dikenal sebagai Joint Standoff Weapon (JSOW). Menurut informasi Angkatan Laut AS, salah satu varian senjata tersebut memiliki hulu ledak seberat 500 pon.

Trevor Ball, analis teknis persenjataan di Armament Research Services, mengatakan gambar yang disiarkan televisi Iran memperlihatkan sisa-sisa serangan yang sesuai dengan bagian sirip belakang dan badan bom jenis JSOW.

Menurut Ball, bentuk lubang ledakan yang relatif teratur, disertai sebaran serpihan pada bangunan tersebut dan bangunan di sekitarnya, menunjukkan bahwa amunisi kemungkinan meledak tepat di atas atap atau saat menghantamnya.

Dugaan Kesalahan Penargetan

Mark Cancian, penasihat senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan bom JSOW memiliki kemampuan untuk dipandu menuju sasaran.

Namun, karena bagian menara yang menjadi target relatif sempit, akurasi serangan kemungkinan mengalami masalah sehingga salah satu bom gagal mengenai sasaran.

Ia menambahkan bahwa kecil kemungkinan peperangan elektronik atau bentuk gangguan lain semata-mata dapat membelokkan sebuah JSOW, karena senjata tersebut dilengkapi sistem pemandu terintegrasi.

Setelah meninjau gambar dan sejumlah detail lainnya, Cancian mengatakan sangat mungkin pasukan AS-lah yang melakukan serangan yang mengenai menara dan rumah tempat pesta pernikahan tersebut. Kondisi Sekitar Harus Diperhitungkan Sebelum Serangan

Dalam konteks yang sama, Wes Bryant, yang sebelumnya terlibat dalam penentuan sasaran untuk operasi khusus Angkatan Udara AS, menegaskan bahwa perencana militer wajib memperhitungkan secara teliti kondisi di sekitar target ketika melakukan serangan di kawasan permukiman.

Bryant, yang kemudian pernah bekerja di salah satu kantor terkait Pentagon yang berfokus pada pengurangan dampak terhadap warga sipil, mengatakan pola aktivitas warga sipil di sekitar lokasi harus diketahui sebelum serangan dilakukan.

Selain itu, fungsi dan kondisi seluruh bangunan di sekitar target juga harus diperiksa dan dievaluasi terlebih dahulu.

Lima Tewas dan Sedikitnya 68 Orang Terluka

Sebelumnya, analisis para ahli persenjataan berdasarkan foto dan video yang telah diverifikasi Reuters menyimpulkan bahwa ledakan di pesta pernikahan di Iran selatan, yang menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 68 lainnya, kemungkinan besar disebabkan oleh hantaman langsung amunisi Amerika Serikat.

Analisis tersebut menilai ledakan lebih mungkin berasal dari serangan langsung amunisi tersebut, bukan akibat serpihan proyektil maupun amunisi yang membelok setelah sebelumnya mengenai sasaran lain.