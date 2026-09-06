Anda Keliru Mengira Kedalaman Sejarah Iran Seperti Halaman Belakang Masa Kecil Anda, Ilusi Kekuasaan Mutlak Kalian Telah Runtuh

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Baghaei pada Kamis (3/9) menulis dalam pesannya bahwa 12 Shahrivar merupakan hari peringatan gugurnya Rais Ali Delvari sekaligus Hari Nasional Perlawanan terhadap Kolonialisme Inggris.

“Lebih dari satu abad lalu, di pesisir selatan Iran ini, ia berdiri melawan tentara Imperium Inggris. Rais Ali gugur, tetapi perlawanan dan keteguhan tetap berlanjut,” tulis Baghaei.

Menanggapi pernyataan terbaru Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Baghaei kemudian mengatakan bahwa pada hari tersebut ada baiknya mengingatkan Bessent mengenai satu hal.

Menurut Baghaei, Bessent sebelumnya menggunakan kenangan masa kecilnya tentang halaman belakang sebuah rumah di South Carolina, termasuk pengalaman membunuh ular berbisa dengan parang dan garu, untuk menggambarkan pandangannya mengenai Iran.

“Justru di sinilah letak masalah Bessent. Ia keliru mengira kedalaman sejarah dan peradaban serta kekayaan budaya Iran sama dengan luas halaman belakang rumah pada masa kecilnya,” kata Baghaei.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Asheville mengatakan bahwa rakyat Iran “harus mengetahui bahwa mereka dapat kembali menjadi sebuah negara normal.”

“Rakyat Iran, bangsa Persia, adalah bangsa yang besar dan mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke dalam sistem internasional,” kata Bessent.

Ia kemudian mengklaim bahwa masyarakat Iran mengalami penindasan dan bahwa kelompok kecil yang berkuasa tidak akan dapat mempertahankan kekuasaannya selamanya.

“Kami sedang mengubur kepala ular berbisa Iran. Ular itu belum mengetahui bahwa ia sudah mati, tetapi ketika matahari terbenam, ia tidak akan bergerak lagi,” klaim Bessent.

Menanggapi pernyataan tersebut, Baghaei melalui akun media sosial X kembali mengingatkan pengalaman sejarah Iran menghadapi kolonialisme Inggris.

“Lebih dari satu abad lalu, Inggris dengan seluruh kekuatan dan kekejamannya mengerahkan pasukan ke Bushehr dan Tangestan. Mereka membunuh Rais Ali Delvari, tetapi perlawanan justru berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar,” tulisnya.

Baghaei kemudian menyampaikan pesan langsung kepada pejabat Amerika Serikat, termasuk Menteri Keuangan AS.

“Perang pilihan kalian yang ilegal juga dimaksudkan untuk membawa bangsa Iran menuju kehancuran dengan menggunakan kekejaman maksimum. Namun yang paling banyak runtuh justru ilusi kalian mengenai kekuasaan absolut dan seluruh kredibilitas moral yang selama ini kalian klaim,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sejarah jauh lebih luas daripada kenangan seorang anak tentang halaman belakang rumahnya.

“Sejarah jauh lebih luas daripada kenangan seorang anak dan halaman belakang rumahnya. Dan penilaian sejarah terhadap mereka yang masih membawa parang dan garu lalu membayangkan diri sebagai pahlawan di halaman belakang mereka sendiri, sudah sangat jelas,” pungkas Baghaei.