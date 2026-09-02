Aktivasi pertahanan udara Kuwait; suara sirine terdengar di Bahrain

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Sputnik, Markas Besar Angkatan Bersenjata Kuwait mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara negara tersebut sedang menghadapi serangan rudal dan drone.

Sebelumnya, media telah melaporkan terdengarnya suara ledakan di Kuwait.

Sirine peringatan terdengar di Bahrain

Kementerian Dalam Negeri rezim Al Khalifa di Bahrain meminta warga negara dan penduduk di negara itu untuk tetap tenang dan menuju ke tempat aman terdekat.

Angkatan bersenjata negara kami sejak beberapa jam lalu telah memulai respons terhadap serangan terbaru AS dan menjadikan pangkalan teroris Amerika di Yordania, Irak, dan beberapa wilayah lainnya sebagai sasaran serangan rudal dan drone yang intens.