Media Ibrani: Rudal Iran Langsung Menghantam Pangkalan AS di Yordania

Menurut laporan kantor berita ABNA, media Zionis menyatakan bahwa beberapa laporan menunjukkan adanya hantaman langsung rudal Iran ke salah satu pangkalan militer AS di Yordania.

Seiring dengan dimulainya tanggapan angkatan bersenjata negara kami terhadap agresi terbaru AS, media Yordania beberapa saat lalu melaporkan bahwa suara beberapa ledakan terdengar di berbagai wilayah negara tersebut.

Beberapa berita yang belum terkonfirmasi juga menyebutkan tentang serangan besar dan hantaman rudal balistik ke pangkalan udara "Muwaffaq as-Salti" di Yordania, tempat militer teroris Amerika ditempatkan.

Amerika yang kriminal hari ini sekali lagi menyerang wilayah-wilayah negara kami, dan angkatan bersenjata negara kami segera memulai tanggapan tegas dan menghancurkan terhadap serangan-serangan ini.