Trump di puncak keputusasaan: kapan rakyat Iran akan bangkit?

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS, mengklaim bahwa bertentangan dengan pernyataan stasiun televisi ABC, Amerika tidak berusaha memaksa Iran untuk duduk di meja perundingan.

Trump juga, dengan merujuk pada kondisi ekonomi di Iran, mengklaim bahwa sementara ekonomi negara ini menghadapi kehancuran, AS memiliki kendali hampir penuh atas Selat Hormuz.

Ia juga menyatakan bahwa bagi Washington tidak terlalu penting apakah Iran menandatangani perjanjian yang diusulkan atau tidak, dan menyatakan bahwa ia lebih memilih situasi saat ini daripada proses negosiasi apa pun.

Presiden AS dalam lanjutan pidatonya, dengan menggunakan bahasa yang provokatif, menyebut situasi saat ini "tak terelakkan" dan dengan mengajukan pertanyaan tentang situasi internal Iran, menuntut perubahan dalam persamaan di lapangan.

Presiden teroris AS kemudian, sementara agresi militer besar-besaran dan tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak berdampak pada tujuannya, dengan putus asa meminta rakyat Iran untuk memberontak.

Dengan penuh keyakinan berlebihan ia menulis: "Kapan rakyat Iran akan bangkit dan berjuang?"