Menurut laporan kantor berita ABNA, Robert Fox, pakar urusan militer, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di publikasi Inggris "iPaper," menekankan bahwa perang yang seharusnya tidak berlangsung lebih dari enam minggu telah memasuki bulan ketujuh tanpa mencapai solusi yang dapat diandalkan. Dengan dimulainya kembali ketegangan di Selat Hormuz, harga minyak segera naik 2 persen.

Ia menambahkan: Iran telah menyadari nilai penguasaan atas Selat Hormuz dan menggunakannya sebagai alat tekanan ekonomi dan politik terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya.

Fox melanjutkan: Iran mampu memanfaatkan perilaku Trump terhadap sekutu-sekutunya – dari negara-negara Teluk hingga Inggris, Denmark, dan Kanada. Sementara itu, sumber daya politik dan militer Amerika semakin menyusut.

Ia menyatakan: Setelah mengirim tambahan 50.000 personel dan 2 kelompok kapal induk, Amerika telah menanggung biaya militer yang semakin membengkak. Mereka juga telah menghabiskan sejumlah besar rudal dan amunisi tempur. Kapal induk Lincoln telah ditempatkan di laut selama lebih dari 205 hari, dan personelnya berbicara tentang depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Tekanan ini tidak hanya mempengaruhi kesiapan AS di Timur Tengah, tetapi juga melemahkan kemampuan militer AS untuk menghadapi krisis global.