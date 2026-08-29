AS menghentikan bantuan militer ke Kurdistan Irak

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip BBC, sumber-sumber yang mengetahui menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump, Presiden AS, bermaksud menghentikan bantuan militer ke salah satu sekutu utamanya di Timur Tengah.

Menurut laporan ini, Departemen Perang AS dalam pertemuan para pejabatnya dengan tokoh-tokoh yang terkait dengan Kurdistan Irak telah memberi tahu bahwa pemerintah AS tidak berniat memperbarui perjanjian yang berdasarkan itu bantuan keamanan diberikan kepada pasukan Peshmerga.

Laporan ini menyatakan bahwa pejabat Kurdistan Irak khawatir penghentian anggaran ini dapat menciptakan kekosongan kekuasaan.

Para analis berpendapat bahwa berakhirnya bantuan keamanan untuk Peshmerga akan melemahkan mitra lama AS di Irak dan akan mengirimkan pesan kepada sekutu AS di kawasan bahwa Washington tidak dapat diandalkan.

Nota kesepahaman antara Departemen Perang AS dan pemerintah Kurdistan Irak berakhir pada 30 September. Tanggal ini bertepatan dengan hari ketika AS dan negara-negara lain akan menarik pasukan terakhir mereka yang tersisa dari Irak.

Satu-satunya pangkalan militer AS yang tersisa di Irak yang terletak di Erbil, pusat Kurdistan Irak, akan ditutup bulan depan setelah penarikan pasukan koalisi.

Pasukan Peshmerga yang memiliki sekitar 180 ribu personel di Kurdistan Irak, pada tahun 2026 melalui program Departemen Perang AS menerima 61 juta dolar untuk pembelian senjata dan pelatihan militer.