Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Tom Barrack, utusan AS untuk Suriah dan Irak, dalam wawancara pers mengklaim bahwa agresi rezim Zionis terhadap bandara militer Suriah Abu al-Duhur dalam beberapa hari terakhir, kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahpahaman atau koordinasi yang buruk antara pihak-pihak Israel.

Ia menambahkan bahwa meningkatnya ketegangan antara Turki dan rezim Zionis tidak menguntungkan mereka. Ada teori mengenai kesalahpahaman antara tentara rezim Zionis, Mossad, dan juga kantor Netanyahu mengenai operasi ini, yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaannya.

Barrack mengatakan bahwa mungkin Roman Gofman, kepala Mossad, sedang mengelola saluran komunikasi rahasia dan sangat penting yang belum ia selesaikan. Sementara itu, salah satu komandan Zionis, berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap informasi yang tersedia, menyimpulkan bahwa ia harus bertindak cepat dan segera.

Ia melanjutkan bahwa kemungkinan salah satu pihak memperoleh informasi telepon mengenai niat Turki untuk bertindak di Suriah, dan seorang komandan melakukan operasi tersebut untuk mencegah hal itu terjadi. Teori lainnya adalah bahwa rezim Zionis telah menjerat Turki ke dalam perangkap. Skenario ini, meskipun sangat agresif, mungkin akan disambut baik dalam suasana kampanye pemilu, terutama karena pemilihan parlemen rezim Zionis yang dijadwalkan pada Oktober mendatang sudah dekat.