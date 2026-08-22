Turki: Omongan kosong Netanyahu terhadap Erdoğan menunjukkan ketidakmampuan Israel

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Anatolia, Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki, dalam sebuah pernyataan menanggapi pernyataan kantor Benjamin Netanyahu terhadap "Recep Tayyip Erdoğan," menekankan: Pernyataan palsu dan memalukan ini tidak memiliki fakta sejarah dan keseriusan politik, dan menunjukkan kebuntuan serta ketidakmampuan pemerintah yang melarikan diri dari konsekuensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pernyataan itu berbunyi: "Kebijakan keji" kabinet Netanyahu, yang dilakukan dengan tujuan meraih keuntungan elektoral, tidak memiliki gaung di komunitas internasional dan regional.

Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki menambahkan: Pernyataan tidak pantas dari rezim yang menunggu untuk dihadapkan ke lembaga peradilan internasional karena genosida, hanya mencerminkan kemarahan dan frustrasi mereka atas sikap tegas Turki.

Lembaga tersebut juga memperingatkan upaya kabinet Zionis untuk menggambarkan Turki sebagai "ancaman baru" dan menegaskan bahwa penciptaan ketegangan untuk persaingan politik di dalam wilayah-wilayah pendudukan membawa risiko serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.