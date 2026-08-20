Trump Mengklaim Memulai Sanksi Ekonomi Berat terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS, dalam pernyataan terbarunya melawan Iran mengklaim: «Hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan terhadap Iran – tindakan yang sejauh ini belum pernah diambil terhadap negara mana pun.»

Ia mengklaim bahwa ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran.

Trump mengklaim: «Hari ini akan menjadi operasi ekonomi yang bernasib penting, seperti hari pendaratan di Normandia dalam Perang Dunia II.»

Trump merujuk pada operasi pendaratan pasukan Sekutu di pantai Normandia pada 6 Juni 1944 dalam Perang Dunia II.

Presiden AS, yang sejauh ini belum berhasil mewujudkan satu pun rencananya untuk menyerahkan Iran, mengklaim: «Kami membutuhkan dukungan semua sekutu kami bersama Amerika untuk mengisolasi dan mengalahkan ancaman Iran.»

Ia mengklaim: «Penyelundupan minyak Iran, transaksi barter, pertukaran uang tunai, perusahaan penukaran uang, catatan pendaftaran perusahaan, dan perusahaan cangkang harus dihentikan.»

Trump menyatakan: «Hari ini saya menyatakan: negara mana pun yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, atau bandaranya menyediakan jalur kehidupan apa pun bagi Iran, akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang besar.»

Sementara Trump sendiri dengan melanggar janji berulang kali menghalangi kemajuan negosiasi, ia mengklaim: «Orang Iran tidak memanfaatkan kesempatan, dan Iran sekarang berada di ujung tanduk.»