Abu Ala al-Walai: Irak Tidak Punya Hak Menggunakan Uangnya Sendiri Tanpa Izin AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, Abu Ala al-Walai, Sekretaris Jenderal Batalyon "Sayyid al-Shuhada" Irak, dalam sebuah unggahan di media sosial mengatakan bahwa Irak dapat menjual minyaknya, tetapi pemerintah negara ini tidak memiliki hak untuk menggunakan pendapatan minyaknya, karena aset-aset Irak berada di bawah kendali para pendudukan AS.

Ia melanjutkan bahwa pesawat-pesawat Irak menghabiskan banyak biaya bagi negara ini, tetapi hanya dapat terbang di langit Irak dengan izin AS, yang menunjukkan pendudukan wilayah udara Irak.

Anggota senior Batalyon "Sayyid al-Shuhada" Irak ini juga menunjukkan bahwa AS tidak mengizinkan Irak untuk membeli listrik dari Turki atau Iran, dan tidak mengizinkan negara ini untuk menandatangani perjanjian dengan China.

Al-Walai melanjutkan: "Kami tidak diizinkan untuk mengadakan kontrak dengan perusahaan Siemens atau perusahaan lain yang ahli dalam perbaikan dan pengembangan sistem kelistrikan. Kondisi ini sesuai dengan pepatah 'tersesat di antara dua pilihan'."

Di akhir, ia menegaskan: "Rakyat Irak menginginkan kedaulatan penuh atas negaranya, tetapi, Tuan-tuan, di manakah kedaulatan itu?"