Drone Saudi Targetkan Sebuah Wilayah di Saada, Yaman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Drone Saudi hari ini menyerang sebuah kawasan di Distrik Ghamr, Saada, yang terletak di bagian utara Yaman.

Terkait hal ini, jaringan berita Al-Masirah melaporkan bahwa drone-drone Saudi menembakkan dua roket ke kawasan Ghur al-Mashwat di Distrik Ghamr.

Sampai saat ini, belum ada laporan lebih lanjut mengenai kerugian material atau korban yang mungkin ditimbulkan oleh serangan drone tersebut.

Pagi tadi, media-media Saudi melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan sebuah kapal dagang Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb.

Di sisi lain, militer Yaman kemarin dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa mereka menyerang posisi unsur-unsur yang didukung Arab Saudi di Pelabuhan Al-Mokha, Provinsi Taiz, dengan rudal dan drone.