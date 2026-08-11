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Drone Saudi Targetkan Sebuah Wilayah di Saada, Yaman

11 Agustus 2026 - 22:33
Kode berita: 1851616
Drone Saudi Targetkan Sebuah Wilayah di Saada, Yaman

Drone Arab Saudi pada sore hari ini menembakkan dua roket ke arah kawasan Ghur al-Mashwat di Distrik Ghamr, Provinsi Saada, Yaman utara. Jaringan berita Al-Masirah Yaman telah mengonfirmasi kabar tersebut. Namun hingga kini belum ada laporan atau informasi mengenai kerusakan maupun kemungkinan korban akibat serangan itu.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Drone Saudi hari ini menyerang sebuah kawasan di Distrik Ghamr, Saada, yang terletak di bagian utara Yaman.

Terkait hal ini, jaringan berita Al-Masirah melaporkan bahwa drone-drone Saudi menembakkan dua roket ke kawasan Ghur al-Mashwat di Distrik Ghamr.

Sampai saat ini, belum ada laporan lebih lanjut mengenai kerugian material atau korban yang mungkin ditimbulkan oleh serangan drone tersebut.

Pagi tadi, media-media Saudi melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan sebuah kapal dagang Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb.

Di sisi lain, militer Yaman kemarin dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa mereka menyerang posisi unsur-unsur yang didukung Arab Saudi di Pelabuhan Al-Mokha, Provinsi Taiz, dengan rudal dan drone.

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