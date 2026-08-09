Amir Jahanshahi: Musuh Telah Berlutut di Hadapan Kehendak Bangsa Iran

Melaporkan kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Ali Jahanshahi, Komandan Angkatan Darat Republik Islam Iran, mengunjungi unit-unit pasukan ini di wilayah tenggara dan pesisir Makran dan di hadapan para komandan, personel tetap, dan wajib militer menyatakan: Unit-unit Angkatan Darat, dengan pemantauan terus-menerus terhadap pergerakan dan pengamatan yang cermat terhadap ancaman, berada dalam kesiapan tempur penuh dan dengan wewenang menjaga perbatasan Republik Islam Iran.

Brigadir Jenderal Jahanshahi, dengan menyatakan bahwa saat ini kemampuan dan kapasitas nyata musuh telah terbuka bagi publik, mengatakan: Musuh telah berlutut di hadapan kehendak angkatan bersenjata dan bangsa Iran. Kesiapan angkatan bersenjata dan dukungan bangsa Iran terhadap para pejuang di berbagai front, selain memperkuat kohesi nasional, telah menggagalkan perhitungan musuh-musuh sistem Republik Islam Iran.

Komandan Angkatan Darat, dengan menekankan pentingnya pelatihan khusus dan tempur, terutama dalam bidang menghadapi perang darat, menyatakan: Angkatan Darat selama tahun-tahun terakhir, dengan melaksanakan latihan yang berkelanjutan, tepat, dan khusus, telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai jenis ancaman darat, dan jika terjadi tindakan musuh apa pun, akan memberikan respons yang tegas dan bersifat pencegah.

Ia menambahkan: Republik Islam Iran dalam konfrontasi terbaru menunjukkan bahwa di samping kemampuan pertahanan, kehendak dan semangat bangsa Iran juga merupakan faktor terpenting kekuatan negara. Bangsa Iran dengan kehendak yang kokoh dan semangat pantang menyerah, selalu berdiri di samping angkatan bersenjata dan dengan dukungan serta bantuan kepada para pejuang, tidak membiarkan musuh mencapai tujuan mereka.

Di akhir, Komandan Angkatan Darat menegaskan: Kehadiran efektif unit-unit reaksi cepat, pasukan khusus, drone, artileri, dan lapis baja di daerah perbatasan untuk menghadapi ancaman musuh, di samping melindungi perbatasan dan membantu menjamin keamanan yang berkelanjutan, telah terwujud.