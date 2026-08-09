Setiap Rencana yang Melanggar Kedaulatan Iran di Selat Hormuz Tidak Akan Diterima

Melaporkan kantor berita Abna, Hamidreza Hajibabaee, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dalam sidang terbuka hari ini, Minggu (18 Mordad), dan dalam pidato pra-agendanya, dengan merujuk pada pelaksanaan meriah upacara Arbain Husein dan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah penasihat militer Iran dan warga sipil dalam serangan ke provinsi Ninawa di Irak, mengatakan: Peristiwa ini menunjukkan keinginan kekuatan arogansi (imperialisme dunia) untuk mencegah pelaksanaan meriah upacara Arbain dan kemarahan mereka atas partisipasi orang-orang dari berbagai negara dunia dalam epik besar ini dan puncak tertinggi kebebasan dan kehormatan ini.

Wakil Ketua Majelis melanjutkan pidato pra-agendanya: Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa dalam masalah apa pun tidak bertindak dengan tulus, dan saat ini tidak ada negosiasi dengan Amerika, dan jika ada pembahasan antara kami dan Oman, seharusnya tidak dengan campur tangan Amerika; berbicara dengan Amerika yang tidak menepati satu pun janjinya harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan penuh perhatian untuk menjamin hak-hak bangsa besar Iran, dan apa yang dikatakan pemimpin kita tercinta adalah garis kebijakan dasar kita dalam menghadapi Amerika dan rezim Zionis.

Hajibabaee menyatakan: Republik Islam Iran bertindak dengan kuat dalam upaya persatuan negara-negara Islam dan kawasan, namun pada saat yang sama, negara mana pun yang ingin membantu Amerika menyerang Iran akan menjadi sasaran rudal Republik Islam, dan angkatan bersenjata kita tidak akan membiarkan kawasan ini dieksploitasi untuk menyerang Iran dan akan membela hak Iran, karena kita sedang berperang dengan Amerika, dan bangsa telah menyatakan kesiapannya untuk perang ini dan tidak akan mengalah dari hak-haknya.