Rezim Zionis Langgar Gencatan Senjata lewat Serangan Drone ke Tibnin: 1 Syahid, 11 Luka-luka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Media Lebanon melaporkan berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis serta serangan drone rezim tersebut ke kota kecil Tibnin di Lebanon selatan.

Berdasarkan laporan tersebut, sebuah drone rezim Zionis menyerang sebuah musala di dekat pemakaman kota Tibnin dan berdekatan dengan gedung kantor gubernuran. Kantor Berita Resmi Lebanon mengumumkan bahwa serangan ini menyebabkan satu orang syahid dan 11 orang lainnya luka-luka.

Pada saat yang sama, kantor berita tersebut juga melaporkan bahwa pasukan pendudukan melanjutkan agresinya dengan memicu kebakaran di hutan-hutan sekitar kota kecil Kfar Shuba. Dalam perkembangan lain, Kantor Berita Resmi Lebanon menyatakan bahwa sekitar 15 keluarga yang masih berada di kota kecil al-Mansouri terpaksa meninggalkan wilayah tersebut setelah mendapat ancaman dari rezim Zionis.

Militer rezim Zionis, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Lebanon, masih terus melanggar gencatan senjata dan menduduki sejumlah wilayah negara tersebut.

Lebanon dan rezim Zionis sebelumnya telah menandatangani “kesepakatan kerangka” melalui mediasi Amerika. Kesepakatan ini disebut bertujuan untuk mengakhiri perang antara rezim Israel dan Hizbullah. Kesepakatan tersebut dicapai setelah beberapa putaran perundingan langsung antara kedua pihak di Washington.

Namun, kesepakatan ini juga menuai kritik. Para pengkritik menyoroti ketidakjelasan status hukum kesepakatan tersebut serta tidak adanya jadwal yang pasti untuk penarikan pasukan Zionis.