Spanyol mengutuk serangan-terbaru Zionis di Tepi Barat

Menurut "Abna" mengutip "Al Jazeera", pemerintah Spanyol kembali mengutuk keras kekerasan berkelanjutan para pemukim Israel yang terus bertindak dengan kekebalan hukum terhadap penduduk Palestina di Tepi Barat.

Dalam sebuah pernyataan yang merujuk pada insiden Jumat lalu selama serangan pemukim ke desa Tal, disebutkan: serangan tanpa sasaran lain dari para pemukim mengakibatkan tewasnya empat warga sipil Palestina dan dua pemukim Israel.

Spanyol meminta rezim Zionis untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan ini diadili".

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Israel "harus mencabut kebijakan perluasan pemukiman dan perlindungan kekerasan pemukim terhadap penduduk sipil Palestina, dan memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan di Palestina".