Hujjatul Islam Mohammad Reza Na’mani, Saksi Terakhir Masa Tahanan Rumah Syahid Shadr, Wafat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hujjatul Islam wal Muslimin Mohammad Reza Na’mani, saksi terakhir masa tahanan rumah Syahid Sayyid Mohammad Baqir Shadr, pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, berpulang ke rahmatullah.

Pada tahun-tahun yang sulit dan penuh bahaya dalam perjuangan Syahid Shadr melawan rezim Ba’ats Irak serta masa tahanan rumah beliau atas perintah Saddam, Syekh Mohammad Reza Na’mani menjadi saksi yang memantulkan penderitaan dan jihad Sayyid Syahid Irak tersebut.

Setelah bertahun-tahun berlalu dari masa-masa pahit itu, ruh agung mujahid ini bergabung dengan alam malakut tertinggi, agar setelah perpisahan panjang, ia dapat beristirahat di sisi guru dan panutannya.

Pada masa tahanan rumah, Syekh Mohammad Reza Na’mani pernah meminta Syahid Shadr untuk menulis riwayat hidupnya. Syahid Shadr menjawab:

“Darahku akan menjelaskan kisah hidupku. Aku tidak menginginkan apa pun selain berkhidmat kepada Islam, dan hari ini Islam lebih membutuhkan darahku daripada riwayat hidupku. Namun engkau, yang bertahun-tahun hidup bersamaku, hadir dalam berbagai ujian ini, dan berada dalam berbagai tahap perjuangan, apabila Allah menghendaki dan engkau tetap hidup, maka tulislah apa yang engkau lihat dan dengar.”

Takdir Ilahi menetapkan bahwa perawi tepercaya ini, setelah wafatnya sang guru, menjadi penutur salah satu periode terpenting dalam kehidupan syahid agung tersebut. Ia mencatat kenangannya dalam buku “Syahid al-Ummah wa Syahiduha”, yang diterjemahkan dengan judul “Syarh-e Shadr”, agar menjadi dokumen abadi tentang perjuangan para ulama Syiah dalam menjaga kehormatan Islam.

Informasi lebih lanjut mengenai waktu dan tempat prosesi pemakaman serta acara peringatan Syekh Mohammad Reza Na’mani akan diumumkan kemudian.