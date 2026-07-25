Taliban Kembali Menuntut Penyerahan Kursi Afghanistan di PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Pemerintahan Taliban sekali lagi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menyerahkan kursi Afghanistan kepada perwakilan yang diperkenalkan oleh pemerintahan tersebut.

Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengatakan bahwa berlanjutnya situasi saat ini merupakan “ketidakadilan terhadap rakyat Afghanistan”, dan PBB harus mengambil keputusan mengenai perwakilan negara tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa Taliban, setelah kursi Afghanistan diserahkan, akan membayar utang-utang yang berkaitan dengan iuran keanggotaan negara tersebut di PBB.

Saat ini Afghanistan, akibat menumpuknya utang iuran keanggotaan, termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Piagam PBB dan telah kehilangan hak suaranya di Majelis Umum. Berdasarkan pasal tersebut, negara yang jumlah utangnya sama dengan atau lebih besar dari iuran dua tahun penuh akan kehilangan hak untuk memberikan suara, kecuali Majelis Umum menilai bahwa ketidakmampuan membayar itu disebabkan oleh kondisi di luar kendali negara tersebut.

Namun demikian, persoalan hak suara berbeda dari persoalan penyerahan kursi. Surat kepercayaan para wakil negara-negara diperiksa di Komite Kredensial Majelis Umum, dan penyerahan perwakilan Afghanistan kepada Taliban hingga kini belum disetujui.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban beberapa kali menuntut agar memperoleh kursi Afghanistan di PBB. Namun pembatasan luas terhadap perempuan dan anak perempuan, ketiadaan pemerintahan inklusif, serta kekhawatiran hak asasi manusia masih menjadi penghalang utama bagi penerimaan internasional terhadap pemerintahan ini.