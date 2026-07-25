Serangan Udara Koalisi Saudi ke al-Hudaydah / Sebuah Kapal Saudi Menjadi Sasaran di Laut Merah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Koalisi agresor Saudi pada Jumat malam, dengan melancarkan serangkaian serangan udara, menargetkan infrastruktur telekomunikasi serta fasilitas Pelabuhan al-Hudaydah dan Pulau Kamaran di barat Yaman. Akibat serangan tersebut, sedikitnya satu pegawai telekomunikasi dan seorang perempuan terluka.

Kantor berita resmi Yaman, SABA, mengutip sumber-sumber lokal melaporkan bahwa jet-jet tempur Saudi beberapa kali membombardir fasilitas telekomunikasi al-Hudaydah dan tangki-tangki bahan bakar di pelabuhan strategis tersebut. Namun, jaringan al-Arabiya milik Saudi, mengutip sumber-sumbernya, mengklaim bahwa serangan itu menargetkan gudang-gudang persenjataan. Pada saat yang sama, juru bicara resmi koalisi Saudi juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut serangan tersebut diarahkan terhadap posisi-posisi yang, menurut klaimnya, “mengancam pelayaran.”

Dalam perkembangan yang terjadi bersamaan, Otoritas Transportasi Umum Arab Saudi mengabarkan bahwa sebuah kapal milik negara itu menjadi sasaran di Laut Merah. Lembaga tersebut menyatakan bahwa kapal “NCC MASA” terkena serangan saat bergerak di perairan Laut Merah. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan ringan pada badan kapal dan tidak menyebabkan korban di antara awak kapal.

Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yaman, dalam reaksi resmi pertamanya terhadap serangan-serangan ini, dengan menetapkan persamaan “eskalasi dibalas eskalasi” untuk tahap berikutnya, menegaskan: “Rezim Saudi, alih-alih memenuhi tuntutan yang sah dan adil untuk mencabut blokade Yaman, telah melakukan kebodohan besar yang akan berbiaya mahal baginya.” Kementerian ini menyatakan Riyadh bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi yang muncul dari tindakan kriminal tersebut.

Perkembangan ini terjadi hanya dua hari setelah peringatan tegas Angkatan Bersenjata Yaman. Saat itu, Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara pasukan tersebut, dengan merujuk pada segala bentuk petualangan militer terhadap Yaman, menegaskan: “Setiap kebodohan atau agresi yang menargetkan negara Yaman akan dihadapi dengan operasi luas di kedalaman wilayah Arab Saudi dan akan membawa konsekuensi berat bagi Riyadh.”

Sementara itu, sebuah sumber di Kementerian Pertahanan Yaman juga mengabarkan tindakan pertahanan udara negara tersebut yang memaksa sejumlah jet tempur Saudi meninggalkan wilayah udara Yaman.