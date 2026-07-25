Iran: Penargetan Sengaja Dua Kapal Iran oleh Amerika adalah Kejahatan Perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Duta Besar dan Wakil Perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam surat kepada Dewan Keamanan, terkait serangan Amerika terhadap kapal “Naji-15” dan “Naji-16”, menyatakan bahwa penargetan sengaja terhadap dua kapal tersebut, yang pada saat serangan tidak terlibat dalam aktivitas militer apa pun, merupakan “pelanggaran serius dan nyata terhadap hukum humaniter internasional serta contoh kejahatan perang.”

Gholamhossein Darzi, pada Jumat waktu setempat, 24 Juli 2026, dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Ketua bergilir Dewan Keamanan, mengatakan: Pada jam-jam pertama tanggal 23 Juli 2026, Amerika secara sengaja menyerang dua kapal pencarian dan penyelamatan laut Republik Islam Iran, “Naji-15” dan “Naji-16”, yang sedang beroperasi di perairan teritorial Republik Islam Iran di Provinsi Hormozgan.

Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB itu menambahkan: Penargetan sengaja terhadap kapal-kapal yang secara khusus diperuntukkan bagi operasi pencarian dan penyelamatan laut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional. Kapal-kapal ini memiliki tugas yang sepenuhnya bersifat kemanusiaan, dan misi eksklusifnya adalah menyelamatkan nyawa orang-orang yang berada dalam bahaya di laut.

Darzi menegaskan: Kapal “Naji-15” dan “Naji-16” berada di bawah perlindungan ini dan pada saat serangan tidak terlibat dalam aktivitas militer apa pun maupun partisipasi langsung dalam permusuhan. Karena itu, penargetan sengaja terhadap keduanya merupakan pelanggaran serius dan nyata terhadap hukum humaniter internasional serta contoh kejahatan perang.

Wakil Perwakilan Iran di PBB mengatakan: Amerika, dengan secara sengaja menargetkan perlengkapan kemanusiaan pencarian dan penyelamatan laut, bukan hanya membahayakan nyawa pasukan bantuan dan penyelamatan, tetapi juga membahayakan keselamatan seluruh pelaut yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang kewarganegaraan mereka.

Teks lengkap surat Duta Besar dan Wakil Perwakilan Iran di PBB kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB; Arsenio Dominguez, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional; para ketua Dewan Keamanan PBB; serta Ketua Komite Internasional Palang Merah adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Atas instruksi pemerintah saya, dan sebagai kelanjutan dari surat-surat sebelumnya, termasuk surat tertanggal 16, 17, dan 20 Juli 2026, mengenai berlanjutnya tindakan agresif dan pelanggaran berat hukum internasional oleh Amerika Serikat terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Islam Iran, saya ingin menarik perhatian segera Anda dan para anggota terhormat Dewan Keamanan kepada pelanggaran berat lain terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal dan perlengkapan kemanusiaan pencarian dan penyelamatan laut Republik Islam Iran.

Pada jam-jam pertama tanggal 23 Juli 2026, Amerika Serikat secara sengaja menyerang dua kapal pencarian dan penyelamatan laut Republik Islam Iran, “Naji-15” dan “Naji-16”, yang sedang beroperasi di perairan teritorial Republik Islam Iran di Provinsi Hormozgan.

Berdasarkan pernyataan otoritas maritim berwenang Republik Islam Iran, kapal-kapal ini hanya sedang menjalankan misi kemanusiaan pencarian dan penyelamatan, dan akibat serangan tersebut, keduanya mengalami kerusakan yang signifikan.

Insiden ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Sejak dimulainya agresi militer Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Republik Islam Iran pada 28 Februari 2026, kapal-kapal pencarian dan penyelamatan serta ambulans laut Iran, yang secara eksklusif beroperasi dalam misi kemanusiaan dan penyelamatan nyawa manusia, telah berulang kali menjadi sasaran serangan. Hal ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan berupa serangan sengaja terhadap perlengkapan dan fasilitas kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional memperoleh perlindungan khusus.

Penargetan sengaja terhadap kapal-kapal yang secara khusus diperuntukkan bagi operasi pencarian dan penyelamatan laut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional. Kapal-kapal ini memiliki tugas yang sepenuhnya bersifat kemanusiaan, dan misi eksklusifnya adalah menyelamatkan nyawa orang-orang yang terjebak dalam bahaya di laut.

Pasal 27 Konvensi Jenewa Kedua tahun 1949 menegaskan bahwa perahu dan kapal-kapal kecil yang digunakan oleh negara-negara atau lembaga resmi bantuan dan penyelamatan pantai harus dihormati dan dilindungi.

Kapal “Naji-15” dan “Naji-16” termasuk dalam perlindungan ini dan pada saat serangan tidak terlibat dalam aktivitas militer apa pun maupun partisipasi langsung dalam permusuhan. Oleh karena itu, penargetan sengaja terhadap keduanya merupakan pelanggaran serius dan nyata terhadap hukum humaniter internasional serta contoh kejahatan perang.

Amerika Serikat, dengan secara sengaja menargetkan perlengkapan kemanusiaan pencarian dan penyelamatan laut, bukan hanya membahayakan nyawa pasukan bantuan dan penyelamatan, tetapi juga membahayakan keselamatan seluruh pelaut yang membutuhkan bantuan, tanpa memandang kewarganegaraan mereka.

Perilaku seperti ini secara serius melemahkan fondasi sistem hukum internasional yang dibentuk untuk melindungi operasi kemanusiaan dan menjamin keselamatan pelayaran di laut.

Republik Islam Iran mengecam keras kejahatan perang yang mengerikan ini dan menganggap Amerika Serikat sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi yang timbul dari tindakan ilegal tersebut.

Republik Islam Iran meminta Dewan Keamanan, dalam kerangka tanggung jawab utamanya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk secara tegas mengecam pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional ini, mengambil langkah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh para pelakunya, dan menetapkan langkah-langkah efektif yang diperlukan guna mencegah terulangnya serangan terhadap kapal, perlengkapan, dan personel misi-misi kemanusiaan maritim.

Republik Islam Iran juga meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam tindakan ilegal ini dan, dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, termasuk Organisasi Maritim Internasional atau IMO dan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, menyediakan landasan bagi penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional serta jaminan perlindungan terhadap layanan pencarian dan penyelamatan laut.

Republik Islam Iran, dalam menjalankan komitmen internasionalnya, akan tetap menyediakan layanan pencarian dan penyelamatan laut secara aman, berkelanjutan, dan tanpa diskriminasi apa pun kepada seluruh orang yang berada dalam bahaya di laut. Tidak ada tindakan agresif yang akan menghalangi Republik Islam Iran dari menjalankan tanggung jawab kemanusiaannya, dan tidak akan melemahkan tekadnya dalam menjaga nyawa manusia di laut.

Kami akan berterima kasih apabila Anda memerintahkan agar surat ini diterbitkan dan diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan.

Gholamhossein Darzi

Duta Besar dan Kuasa Usaha