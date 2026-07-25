Peziarah Arba’in Bergerak Tanpa Henti Menuju Karbala di Bawah Terik Matahari

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Meskipun cuaca sangat panas dan suhu udara terus meningkat, gelombang besar peziarah Arba’in tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Karbala Mu’alla.

Kafilah-kafilah peziarah, setelah melewati Provinsi Basrah dan Nasiriyah, telah tiba di pinggiran dan pusat kota Samawah. Sebagian dari mereka juga telah mencapai distrik Rumaitha. Pada saat yang sama, pergerakan peziarah di kota-kota Darraji, Khidr, Samawah, dan Rumaitha meningkat secara mencolok.

Para peziarah, dalam bentuk maukib-maukib pembawa bendera, kafilah berkuda, kelompok laki-laki dan perempuan, serta rombongan-rombongan kecil, menempuh jalur jalan kaki menuju Haram Suci Aba Abdillah al-Husain a.s.

Sementara itu, maukib-maukib pelayanan juga mengerahkan seluruh fasilitas mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para peziarah yang berjalan kaki.

Arus manusia yang sangat besar ini, meskipun berada dalam kondisi cuaca yang sulit dan panas yang melelahkan, tetap bertekad melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke Haram Sayyidus Syuhada a.s., tanpa menghiraukan keadaan cuaca.