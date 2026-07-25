Zolqadr: Tembakan terarah para pejuang kami berlanjut sampai musuh menyerah sepenuhnya

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, dalam sebuah pesan menekankan: Setiap kepulan asap di wilayah tersebut berarti mengenai sasaran militer, keamanan, atau keuangan Amerika Serikat.

Ia melanjutkan: Tembakan terus-menerus dan terarah dari para pejuang kami adalah cambuk kemarahan rakyat Iran yang bangkit, yang menghantam punggung sistem kekuasaan global, dan akan berlanjut sampai musuh menyerah sepenuhnya dan membalas dendam darah anak-anak tertindas di Minab, Lamerd, dan lainnya, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.