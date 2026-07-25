The Guardian mengungkap: Peningkatan akurasi dan daya hancur rudal Iran dalam serangan terbaru

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Inggris «The Guardian» mengungkap bahwa Iran dalam periode eskalasi ketegangan di Timur Tengah, telah berhasil memperkuat kemampuannya untuk menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika dan fasilitas-fasilitas vital di kawasan tersebut. Hal ini dicapai melalui kombinasi kemajuan teknis dalam program rudal, pemanfaatan citra satelit, dan pengadopsian taktik militer yang terinspirasi dari pengalaman Rusia dalam perang di Ukraina.

Dan Sabbagh, redaktur bidang pertahanan dan keamanan surat kabar ini, menekankan bahwa serangan-serangan terbaru Iran menunjukkan peningkatan tingkat akurasi dan daya hancur; sebuah hal yang sekaligus juga mengungkap kelemahan potensial dalam sistem pertahanan udara Amerika yang ditempatkan di kawasan tersebut.

Laporan ini, dengan merujuk pada serangan Iran ke «Pangkalan Udara Muwaffaq as-Salti» di Yordania, menulis bahwa serangan tersebut berhasil meskipun pangkalan itu berada di bawah perlindungan sistem pertahanan rudal canggih Amerika yang dikenal sebagai «THAAD». Dalam serangan ini, 3 tentara Amerika tewas.

Citra satelit yang dirilis oleh media-media Iran menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas pangkalan tersebut mengalami kerusakan; hal yang mendorong Kementerian Pertahanan Amerika (Pentagon) untuk menyelidiki penyebab ketidakmampuan sistem pertahanan dalam mencegat serangan ini.