Terjadinya insiden pada sebuah kapal tanker dan pasukan militer di Teluk Oman

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Lembaga operasi perdagangan maritim Inggris mengumumkan bahwa laporan insiden pada sebuah kapal tanker dan pasukan militer telah tercatat di Teluk Oman.

Berdasarkan laporan ini, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat lalu di Teluk Oman.

Perlu dicatat bahwa agresi Amerika Serikat terhadap Iran menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Selain itu, pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz juga terganggu, dan Republik Islam Iran berulang kali menekankan bahwa kapal-kapal harus melewati jalur yang telah ditentukan di selat tersebut.