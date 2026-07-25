Yahya Sare': Kami melakukan 2 operasi penghancur; blokade masih tetap berlangsung

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Masirah, Yahya Sare', juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengatakan: Dalam tindakan agresif baru terhadap rakyat kami dan pelanggaran kedaulatan Yaman, musuh Saudi tadi malam melakukan serangan kriminal terhadap kota dan pelabuhan Hodeida serta pulau Kamaran, yang mengakibatkan kerugian material dan moral.

Ia menambahkan: Pertahanan udara kami, setelah pelanggaran wilayah udara kami, terlibat konfrontasi dengan sekelompok pesawat musuh dan mencegah mereka melakukan kejahatan lebih lanjut terhadap rakyat kami.

Yahya Sare' menekankan: Kami melakukan dua operasi militer penting, di mana dalam operasi pertama, fasilitas perusahaan «Aramco» di Jizan menjadi sasaran puluhan rudal balistik dan drone. Dalam operasi kedua, sasaran sensitif yang terkait dengan «Aramco» di Yanbu menjadi sasaran beberapa rudal dan drone. Kedua operasi berhasil dan memberikan pukulan tepat dan langsung kepada musuh.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: Kelanjutan eskalasi menunjukkan tingkat ketegasan musuh Saudi untuk melanjutkan blokade terhadap rakyat kami dan melanggar kedaulatan negara kami, dan ini tidak dapat diterima, dan rakyat kami yang merdeka, beriman, dan pejuang akan menghadapinya dengan kuat dan menghancurkan.

Ia menambahkan: Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas kami dalam membela negara dan rakyat kami dengan terhormat dan bertanggung jawab, dan musuh kriminal tidak akan mendapatkan apa pun dari kami kecuali perlawanan dan konfrontasi.