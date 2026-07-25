Yaman: Perilaku Arab Saudi mirip dengan Israel; Riyadh melakukan kesalahan perhitungan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Mohammed Abdus-Salam, ketua delegasi perunding dari Sana'a, menekankan: Agresi terhadap bandara Sana'a mengingatkan mereka yang lupa bahwa Arab Saudi bersikukuh pada penutupan bandara ini. Riyadh, dengan mengeluarkan pernyataan, mengklaim bahwa tujuannya adalah melindungi kedaulatan Yaman.

Ia menambahkan: Betapa perilaku Arab Saudi di semua bidang, termasuk kebohongan, kedengkian, dan agresi, mirip dengan Israel. Bersembunyi di balik pernyataan PBB yang tidak adil, yang dikeluarkan atas dasar hubungan minyak dengan Arab Saudi, tidak dapat menyembunyikan realitas blokade tidak adil terhadap Yaman. Arab Saudi berada di balik blokade tidak adil ini; negara agresor yang melancarkan perang 8 tahun melawan Yaman dan akhirnya kalah, kini berusaha mengganti kerugian.

Abdus-Salam menegaskan: Apa yang harus diperhatikan oleh Arab Saudi pada tahap ini adalah bahwa karena kesalahan perhitungan, ia telah mengubah dirinya menjadi musuh terbuka Yaman. Kekerasan dan keengganan Arab Saudi untuk menerima kebenaran akan berdampak serius bagi negara ini, keamanan dan ekonominya. Blokade laut adalah langkah pertama dalam pertempuran «blokade melawan blokade», dan rakyat kami akan mendapatkan hak-hak mereka.