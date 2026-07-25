Dukungan perlawanan Irak terhadap strategi Yaman menutup Selat Bab el-Mandeb

Menurut laporan kantor berita Abna, Abu al-Ala al-Walai, Sekretaris Jenderal batalyon «Sayyid al-Shuhada» Irak, dalam cuitannya menyatakan bahwa filosofi pencegahan tidak hanya terbatas pada senjata nuklir; tetapi Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa-bangsa di kawasan ini posisi geografis yang memberi mereka pengaruh unik pada jalur-jalur utama perdagangan dunia.

Ia melanjutkan bahwa jika semua jalur kehidupan tertutup bagi rakyat Yaman, mereka berhak menutup Selat Bab el-Mandeb agar dunia mendengar bahwa rakyat Yaman tidak akan mati dalam keheningan.

Al-Walai, berbicara kepada para agresor Saudi, mengatakan: Akhiri blokade Yaman agar selat itu tetap terbuka bagi kalian. Jika kalian meningkatkan tekanan terhadap Yaman, jalur selat ini juga akan menyempit bagi kalian.