Upaya AS untuk menunda publikasi citra satelit Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip RT, Uni Eropa, dalam langkah yang mengundang pemikiran dan bertentangan dengan kebijakan arus informasi bebas, menyetujui permintaan AS untuk menunda publikasi citra satelit «Copernicus» di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz selama 24 jam.

Berdasarkan laporan ini, citra satelit «Copernicus» mencakup kawasan Teluk Persia, termasuk Teluk Oman dan jalur pelayaran yang menuju ke Selat Hormuz.

Permintaan AS ini bertujuan untuk menyensor citra kehancuran yang diakibatkan oleh serangan rudal dan drone Iran di kawasan tersebut.

Keputusan ini diambil bersamaan dengan penguatan pembatasan serupa oleh perusahaan-perusahaan antariksa dan navigasi swasta dalam publikasi citra kawasan tersebut di tengah eskalasi ketegangan militer yang terkait dengan Iran dan Selat Hormuz.