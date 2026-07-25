Joe Kent: Kami telah membuktikan bahwa hanya senjata nuklir yang mencegah serangan AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Joe Kent, mantan direktur Pusat Nasional Anti-Terorisme AS, mengkritik kebijakan Washington terhadap Iran dengan mempublikasikan pesan di jejaring sosial X dan menekankan: Jika tujuan kami adalah non-proliferasi, kami dengan bodohnya telah menghancurkan upaya kami untuk mencapainya.

Dengan merujuk pada agresi AS dan pembunuhan pemimpin syahid, ia menekankan: Dengan membunuh (dan mensyahidkan) Ayatollah dan menyerang Iran, kami menunjukkan bahwa strategi mereka - tidak mengembangkan senjata nuklir dan mempertahankan kemampuan pengayaan uranium - tidak cukup untuk mencegah agresi Amerika Serikat.

Kent menambahkan: Sekarang, jika Anda mengganti nama Iran dengan Korea Utara, kami telah membuktikan kepada dunia bahwa satu-satunya hal yang mencegah serangan Amerika Serikat adalah senjata nuklir.