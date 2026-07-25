Newsweek: Opsi militer AS terhadap Iran disertai dengan risiko besar

Menurut laporan kantor berita Abna, majalah Newsweek melaporkan bahwa Selat Hormuz, sebagai jalur air penting yang dilalui sebagian besar transpor energi dunia, telah menjadi tuas tekanan strategis bagi Iran.

Berdasarkan laporan ini, pemerintahan Trump tidak memiliki lebih dari empat opsi terhadap Iran, dan semuanya disertai dengan biaya tinggi dan risiko besar; memperluas serangan udara terhadap Iran; sementara serangan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Teheran tidak mengubah posisinya karena ia memiliki tuas tekanan atas pelayaran internasional dan dapat membangun kembali kekuatannya.

Opsi kedua adalah mengawal kapal tanker di kawasan tersebut, yang menghadapi tantangan seperti kemampuan AS untuk menjalankan misi ini di lingkungan yang penuh dengan ancaman.

Perlu dicatat bahwa Trump sebelumnya telah mengusulkan rencana semacam itu dan meminta negara-negara dunia untuk mendampingi AS dalam hal ini, tetapi karena pengabaian pemerintah terhadap rencana ini karena bahayanya, proyek Trump gagal.

Opsi ketiga adalah melakukan operasi darat terbatas, yang membutuhkan pasukan besar dan dukungan militer yang luas dan dapat menyebabkan korban jiwa yang tinggi dan kerusakan material yang besar. Opsi keempat adalah kembali ke perundingan, yang memiliki biaya paling rendah.

Hal ini sementara agresi AS terhadap Iran terjadi di tengah-tengah perundingan dan menunjukkan bahwa Washington tidak dapat dipercaya.