Pelapor khusus PBB menuntut embargo senjata terhadap rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Anadolu, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, pada hari Sabtu menggambarkan serangan Israel terhadap warga sipil Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki sebagai «pembantaian» dan menuntut embargo senjata segera dan penghentian perdagangan dengan rezim Zionis.

Albanese menulis di jejaring sosial X: «Pembantaian terhadap warga sipil tak berdaya di seluruh Tepi Barat, sementara Gaza berada di bawah tembakan.»

Albanese mengatakan: «Embargo senjata sekarang - hentikan perdagangan sekarang.» Ia menambahkan bahwa tindakan semacam itu wajib dilakukan menurut hukum internasional.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, dua warga Palestina gugur sebagai syahid pada hari Jumat dalam serangan penjajah Israel dan pasukan Israel terhadap kota tersebut.