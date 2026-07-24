Pembicaraan Telepon Araghchi dengan Rekan Sejawatnya dari Mesir

Menurut laporan kantor berita Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada Jumat malam (2 Mordad menurut kalender Iran) dalam percakapan telepon dengan Badr Abdel Aty, Menteri Luar Negeri Mesir, berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai perkembangan regional terakhir, eskalasi ketegangan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, serta cara-cara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Barat.