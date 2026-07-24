Araghchi: Iran Telah Menjadi Salah Satu Poros Utama Dialog di Tingkat Dunia

Menurut laporan kantor berita Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, di sela-sela pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS, mengatakan: pertemuan sejauh ini telah dilakukan dengan Pakistan dan Rusia, dan kini dengan negara-negara yang hadir dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang dengannya kami memiliki posisi dan kesamaan pandangan. Semua negara ini dengan tegas mengutuk agresi Amerika, tindakan sepihak dan ilegal negara tersebut, pelanggaran hukum internasional, dan penggunaan kekerasan secara ilegal, serta berupaya mencari solusi untuk menghadapi tren ini.

Beliau menambahkan: sebagaimana saya katakan dalam pidato hari ini, ini adalah bencana yang jika komunitas internasional tidak mengutuk dan menanganinya, cepat atau lambat akan menimpa semua orang. Perasaan dan kekhawatiran ini ada di antara semua negara ini. Dalam dialog yang kami lakukan, kami juga meyakini bahwa ada konsensus dan keselarasan yang signifikan dalam hal ini, dan telah terjadi pertukaran pendapat.

Araghchi menekankan: kami juga membahas isu-isu bilateral dan perkembangan regional. Kini masalah agresi Amerika adalah salah satu isu terpenting yang diperdebatkan, dan dalam kondisi saat ini, Iran telah menjadi salah satu poros utama perhatian dan dialog di tingkat dunia.