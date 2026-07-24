Qalibaf: Rezim Zionis adalah Musuh Nomor Satu Negara-Negara Islam

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Majelis Syura Islam, bertemu dan berdialog dengan Ali Faleh al-Zeydi, Perdana Menteri Irak, di Teheran.

Ketua Majelis Syura Islam, seraya menyambut Perdana Menteri Irak dan delegasi pendampingnya, berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Irak atas penyelenggaraan upacara pemakaman megah pemimpin syahid revolusi di kota-kota Irak, dan menambahkan: Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada rakyat dan pemerintah Irak yang telah dan akan terus memberikan keramahan maksimal kepada para peziarah Arbain.

Qalibaf, dengan menekankan sejarah hubungan Teheran-Baghdad, menyatakan: Kerja sama antara Iran dan Irak sangat efektif untuk stabilitas kawasan dan negara-negara Islam, dan Iran serta Irak bersama-sama dapat menyelesaikan banyak masalah kawasan.

Ketua Majelis, dengan menyatakan bahwa rezim Zionis tanpa diragukan lagi adalah musuh semua negara Islam, menegaskan: Kerja sama Iran dan Irak dalam menjaga persatuan negara-negara Islam melawan rezim Zionis yang merupakan musuh nomor satu umat Islam, tentu akan efektif.