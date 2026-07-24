Momeni: Anggota BRICS Harus Membela Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional

Menurut laporan kantor berita Abna, Eskandar Momeni, Menteri Dalam Negeri, dalam pertemuan menteri dalam negeri negara-negara anggota BRICS dengan tema "Pengurangan Risiko Bencana Alam", setelah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah India atas penyelenggaraan pertemuan serta upaya para ahli negara anggota dalam menyusun dokumen pertemuan ini, menyatakan: Dunia saat ini menghadapi risiko seperti perubahan iklim, bencana alam, pandemi penyakit, kerentanan infrastruktur kritis, dan krisis baru lainnya; ancaman yang secara bersamaan mempengaruhi keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan bangsa-bangsa, dan penanganannya menjadikan kerja sama multilateral sebagai kebutuhan yang tak terhindarkan.

Dengan merujuk pada kapasitas BRICS sebagai salah satu mekanisme kerja sama terpenting antara ekonomi-ekonomi yang sedang berkembang, ia menambahkan: BRICS dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan ketahanan, pertukaran pengalaman, dan penguatan kerja sama praktis di bidang manajemen krisis dan pengurangan risiko bencana.

BRICS Harus Mengutuk Agresi terhadap Negara dan Serangan terhadap Warga Sipil

Momeni, dengan merujuk pada agresi terhadap wilayah Republik Islam Iran, mengatakan: Pelanggaran integritas teritorial negara, penghancuran besar-besaran infrastruktur, pembangkit listrik, kawasan pemukiman, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat sipil lainnya, serta pembunuhan perempuan, anak-anak, dan orang tua, adalah manifestasi nyata dari pengabaian terhadap instrumen internasional termasuk Piagam PBB.

Ia menyatakan harapan agar anggota BRICS, dalam kerangka prinsip-prinsip fundamental hukum internasional dan Piagam PBB, sambil mengutuk tindakan-tindakan ini, mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam menentang agresi, pelanggaran kedaulatan negara, serangan terhadap warga sipil, dan penghancuran infrastruktur kritis.

Menteri Dalam Negeri menekankan: Suara tunggal dan tegas BRICS dalam membela hukum internasional, menghormati kedaulatan nasional negara-negara, dan menentang penggunaan kekerasan akan membawa pesan penting bagi komunitas internasional dan akan berkontribusi pada penguatan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Pendekatan ini sepenuhnya sejalan dengan semangat kerja sama, multilateralisme, saling menghormati, dan pembangunan bersama yang ditekankan oleh BRICS.