Walikota London: Saya Akan Berupaya Menjalankan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip "Sodi al-Balad", Sadiq Khan, Walikota London, menegaskan bahwa ia akan berupaya menjalankan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Menjawab pertanyaan tentang apakah Inggris akan menjalankan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional terhadap Benjamin Netanyahu, ia mengatakan: siapa pun yang dituduh melakukan genosida harus menghadapi keadilan. Jika Netanyahu muncul di London, saya akan bekerja sama dengan Andy Burnham, Perdana Menteri baru negara ini, untuk menegakkan hukum.

Ia menegaskan: Di London tidak ada tempat bagi mereka yang melakukan genosida.