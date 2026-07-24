Tindakan Bermusuhan Uni Eropa dan AS terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Kaja Kallas, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, hari ini Jumat mengumumkan bahwa Uni Eropa telah mengambil tindakan pembatasan baru terhadap lima hakim Iran dan satu tokoh terkemuka di bidang aktivitas siber dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kallas namun tidak mengumumkan nama-nama hakim tersebut.

Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap empat individu dan sembilan entitas yang terkait dengan Iran.

Penjatuhan sanksi terhadap tokoh-tokoh Iran oleh Eropa dan AS dengan dalih hak asasi manusia bukanlah hal baru, karena pemerintah-pemerintah ini memandang hak asasi manusia sebagai alat untuk menekan berbagai negara di dunia, termasuk Iran.