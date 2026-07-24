Reuters Melaporkan; Upaya Pakistan dan China untuk Memulai Kembali Negosiasi Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Reuters, tiga sumber Pakistan menyatakan bahwa Islamabad sedang meninjau jalur untuk memulai kembali negosiasi yang gagal antara Iran dan AS mengenai pengakhiran perang saat ini dalam kerangka upaya yang diprakarsai oleh China.

Sumber-sumber ini menambahkan bahwa pembicaraan mengenai hal ini telah berlangsung selama kunjungan Menteri Dalam Negeri Iran ke Islamabad dalam beberapa hari terakhir.

Mereka juga menekankan bahwa hambatan untuk setiap negosiasi dengan AS masih besar.

Hal ini terjadi ketika AS dan pemerintahan Trump selama negosiasi yang bersifat pameran dengan Iran melakukan agresi militer terhadap negara kita dan secara praktis menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dipercaya.