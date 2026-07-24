Penghancuran beberapa jet tempur, satu balon mata-mata, dan sistem pertahanan udara Patriot Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, Humas Korps Pengawal Revolusi Islam dalam pengumuman nomor 51 Operasi Nasr 2, menyatakan: tempat tinggal personel militer Amerika dan beberapa jet tempur di Yordania, sistem pertahanan udara Patriot, satu balon mata-mata, dan tempat tinggal teroris Amerika di Erbil telah dihancurkan.