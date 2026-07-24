Senat Harus Menerapkan Pembatasan Kewenangan Perang Trump / Serangan terhadap Infrastruktur adalah Kejahatan Perang yang Nyata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dewan Hubungan Amerika-Islam atau CAIR, yang dikenal sebagai organisasi hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika, meminta Senat negara itu agar mendukung Undang-Undang Pembatasan Kewenangan Perang terhadap Iran guna mencegah meningkatnya konflik. Permintaan ini disampaikan sebagai reaksi atas ancaman terbaru Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur Iran.

Pernyataan Trump tersebut, yang menunjukkan kemungkinan perluasan cakupan operasi militer, juga memicu reaksi segera dari lembaga-lembaga hukum Amerika. Mereka menilai pernyataan itu sebagai faktor yang dapat memperpanjang perang yang oleh mereka digambarkan sebagai “ilegal.”

Dewan Hubungan Amerika-Islam atau CAIR dalam situsnya menulis: Kami berterima kasih kepada para wakil dari Partai Republik yang memberikan suara positif terhadap resolusi ini, yaitu Tom Barrett dari Michigan, Warren Davidson dari Ohio, Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, dan Thomas Massie dari Kentucky.

Robert McCaw, Direktur Urusan Pemerintahan CAIR, dalam lanjutan pernyataan keras ini, menyebut pengeboman infrastruktur sipil sebagai “kejahatan perang yang nyata” yang akan menyebabkan kematian dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Ia memperingatkan bahwa menargetkan pembangkit listrik dapat membahayakan nyawa bayi-bayi dalam inkubator, pasien yang membutuhkan alat bantu pernapasan, dan orang-orang yang sedang menunggu operasi. Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak manusiawi.

Dalam lanjutan pernyataan itu disebutkan: Kami menyambut baik pengesahan bipartisan resolusi kewenangan perang ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kami mengapresiasi para legislator yang menjalankan kewajiban hukum mereka untuk memastikan bahwa keputusan mengenai perang dan perdamaian tetap berada di tangan para wakil yang dipilih rakyat Amerika. Tidak ada presiden, dari partai mana pun, yang boleh diizinkan menyeret bangsa kami ke dalam konflik tanpa akhir tanpa persetujuan Kongres.

Dewan Hubungan Amerika-Islam atau CAIR kemudian menyatakan bahwa “rakyat Amerika selama beberapa dekade telah membayar harga yang sangat mahal akibat intervensi militer yang gagal di seluruh Timur Tengah.” Dewan itu menambahkan: Kelanjutan perang berarti lebih banyak korban jiwa, meningkatnya ketidakstabilan, pemborosan dolar pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak di dalam negeri, serta meningkatnya risiko Amerika Serikat terseret ke dalam konflik regional lain yang membawa bencana. Karena itu, Kongres memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah eskalasi situasi ini.

Dalam bagian lain pernyataannya, dewan ini menyinggung persoalan penghidupan di dalam Amerika dan menegaskan: “Ketika keluarga-keluarga di seluruh negeri sedang berjuang menghadapi inflasi, ketidakamanan perumahan, biaya pengobatan yang berat, dan ketidakstabilan ekonomi, rakyat Amerika berhak mendapatkan para pemimpin yang berinvestasi pada masyarakat mereka sendiri, bukan memperluas perang tanpa akhir di luar perbatasan. Kami meminta Senat agar segera mengesahkan resolusi ini dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan militer tanpa izin tidak memiliki tempat dalam demokrasi yang berbasis konstitusi.”

Tekanan-tekanan ini terjadi ketika biaya finansial dari konflik-konflik tersebut bagi Amerika Serikat terus meningkat.

CAIR dalam situsnya menulis bahwa permintaan ini mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat Amerika terhadap dampak kemanusiaan dan ekonomi dari konflik tersebut. Kekhawatiran itu kini menjadi semakin serius dengan adanya ancaman baru untuk menargetkan infrastruktur vital.