Penuntutan Darah Pemimpin Syahid adalah Kelanjutan “Ya Latsarat al-Husain a.s.” / Pembalasan Strategis Mengeringkan Akar-akar Kejahatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Seminar ilmiah “Qisas, Penuntutan Darah, dan Pembalasan terhadap Para Pembunuh Pemimpin Syahid dari Perspektif Fikih, Politik, dan Internasional” diselenggarakan oleh Kantor Berita Internasional Ahlulbait a.s. — ABNA — dengan menghadirkan dua pengajar hauzah dan universitas, yaitu Hujjatul Islam Dr. Ahmad Rahdar dan Mohammad Ostovar Meymandi. Dalam seminar ini, Hujjatul Islam wal Muslimin Ostovar Meymandi, Kepala Kantor Urusan Sosial dan Politik Hauzah Ilmiah, menjelaskan berbagai dimensi persoalan pembalasan dan penuntutan darah.

Pada awal pembicaraannya, Ostovar Meymandi, dengan merujuk pada besarnya kejahatan yang terjadi dan perlunya pengulangan isu ini di media, menegaskan: “Peristiwa yang terjadi, yaitu keberanian musuh untuk meneror seorang pemimpin tinggi agama, yang tentu juga merupakan pemimpin politik, sebagai sebuah kejahatan dalam cakrawala sejarah umat Islam setelah peristiwa Asyura adalah sesuatu yang belum pernah terjadi.”

Ia menambahkan bahwa kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan kaum Syiah, sebab seorang marja taklid yang menurut landasan umum saudara-saudara Ahlusunah termasuk ulil amri, telah gugur syahid. Karena itu, banyak ulama Ahlusunah berada dalam baiat kepada beliau.

Ostovar Meymandi kemudian, dengan merujuk pada daftar pembahasan yang dapat diajukan dalam persoalan pembalasan, mengatakan: “Salah satu pembahasan adalah konseptualisasi pembalasan dan apa perbedaannya dengan qisas. Pembahasan berikutnya adalah pembalasan dalam Al-Qur’an dan akar-akar Qur’aninya. Demikian pula akar pembalasan dalam sunah, hadis, dan ajaran Itrah. Hal berikutnya adalah dari perspektif sejarah Islam, apakah persoalan penuntutan darah dan pembalasan memiliki preseden atau tidak. Poros lainnya adalah dari sudut hukum internasional, sejauh mana hal ini dapat dipertahankan, dan dari sudut rasional sejauh mana kita dapat membela persoalan penuntutan darah.”

Konseptualisasi Pembalasan; Qisas Berbeda dari Pembalasan

Ostovar Meymandi kemudian membahas makna istilah pembalasan. Dengan menegaskan bahwa qisas berbeda dari pembalasan, dan pembalasan berbeda dari penuntutan darah, ia mengatakan: “Kita dapat mendefinisikan dua jenis pembalasan. Pertama, pembalasan personal, yaitu qisas, yang dalam fikih Islam telah dibahas secara rinci dalam bab diyat dan qisas. Pembalasan personal adalah hukuman terhadap pihak-pihak yang memerintah, menjalankan, dan melakukan secara langsung, yang dalam kitab-kitab fikih para ulama besar kita telah dijelaskan secara sangat terperinci.”

Dengan merujuk pada ayat-ayat qisas dalam Al-Qur’an, di antaranya ayat 178 Surah al-Baqarah, “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh”, dan ayat 179 yang menjelaskan hikmah qisas, “Dan dalam qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian”, ia menambahkan: “Qisas adalah hukum wad’i yang menjadi tetap setelah terjadinya kejahatan, tetapi hukum wad’i ini sendiri dapat menjadi objek hukum taklifi.”

Ostovar Meymandi, dengan merujuk pada dimensi hak dalam persoalan qisas, menegaskan: “Setidaknya ada tiga bagian dalam hak ini. Pertama, hak Allah, yang Allah Swt. akan menghukumnya di akhirat meskipun wali darah memaafkan. Kedua, hak para wali darah, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah al-Isra ayat 33: ‘Barang siapa dibunuh secara mazlum, maka sungguh Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya’; yakni bagi wali orang yang dizalimi telah diberikan hak dan kekuasaan. Ketiga, hak publik masyarakat. Ketika imam kaum Muslimin gugur syahid, lahirlah hak bagi umat yang tidak dapat diabaikan oleh penguasa.”

Pembalasan Strategis dan Peradaban; Mencabut Akar Faktor-faktor Kejahatan

Ia menambahkan: “Jenis kedua pembalasan adalah pembalasan strategis dan peradaban. Hal ini dalam fikih tidak memiliki judul independen, tetapi ajaran-ajaran agama kita tidak lalai terhadapnya. Pembalasan ini berhadapan dengan sumber kejahatan, dan menghapus serta mengeringkan akar-akar terbentuknya kejahatan.”

Ostovar Meymandi, dengan merujuk pada sumber terbentuknya peristiwa Asyura dan pengelolaan dunia yang telah keluar dari tangan maksum, mengatakan: “Imam Zaman a.s. akan menghilangkan akarnya dan mengembalikan pengelolaan dunia kepada para maksum. Pembalasan strategis berarti menghancurkan rezim Zionis sebagai tumor kanker, mengusir Amerika dari kawasan, membebaskan al-Quds, dan menghilangkan basis-basis perpecahan yang melemahkan umat Islam.”

Penuntutan Darah Pemimpin Syahid; Kelanjutan Penuntutan Darah Sayyidus Syuhada

Dengan merujuk pada riwayat-riwayat dan Ziarah Asyura, ia menegaskan: “Slogan penuntutan darah adalah slogan ideal Syiah. Ia dimulai sejak terjadinya peristiwa Asyura dan berlanjut hingga masa kemunculan Imam Mahdi. Dalam riwayat Ibnu Syabib dari Imam Ridha a.s. disebutkan bahwa 4.000 malaikat dikirim untuk menolong Imam Husain a.s. Ketika mereka melihat beliau telah gugur syahid, mereka tidak kembali dan tetap tinggal di Karbala hingga masa kemunculan, lalu menjadi penolong Imam Zaman dengan slogan ‘Ya Latsarat al-Husain’. Dalam riwayat-riwayat juga disebutkan bahwa Imam Zaman a.s. menyeru dengan slogan ‘Ya Husain’.”

Untuk menunjukkan preseden historis penuntutan darah, Ostovar Meymandi merujuk pada kisah Mukhtar al-Tsaqafi dan mengatakan: “Mukhtar menuntut balas atas pembunuhan Karbala dan mengqisas 18 ribu orang. Ketika ia mengirim kepala Ubaidullah ke Madinah, Imam Sajjad a.s. bersabda: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan pembalasan darahku terhadap musuhku’, dan beliau bersabda: ‘Semoga Allah membalas Mukhtar dengan kebaikan.’ Ini menunjukkan adanya persetujuan terhadap tindakan tersebut.”

Ostovar Meymandi, dengan merujuk pada hikmah rasional qisas, memandangnya sebagai daya cegah terhadap kejahatan-kejahatan berikutnya dan mengatakan: “Hukuman terhadap imam kaum Muslimin harus dituntut. Mereka yang menjadi pemberi perintah dan pelaku langsung harus dihukum dan dibunuh. Di sini sebab lebih kuat daripada pelaku langsung. Trump dan Netanyahu telah memberikan perintah, sementara yang lain menekan tombol. Hukum qisas juga berlaku bagi sebab yang lebih kuat, bahkan mungkin pelaku langsung dimaafkan, tetapi pemberi perintah tidak dapat terlepas dari hukum primer.”

Penegasan Kewajiban Pembalasan; Pandangan Para Maraji Agung

Dengan merujuk pada pernyataan para maraji agung taklid, ia mengatakan: “Ayatullah Makarim Syirazi dan Pemimpin Agung Revolusi telah menegaskan kewajiban pembalasan. Hak pertama ini pasti tetap berdasarkan hukum primer, bahkan berdasarkan hukum sekunder demi menciptakan daya cegah, mungkin dapat kita katakan wajib.”

Ostovar Meymandi kemudian, dengan merujuk pada dikotomi-dikotomi palsu yang dimunculkan dalam pembahasan pembalasan, mengatakan: “Dikotomi perlawanan dan penghidupan ekonomi adalah dikotomi yang sepenuhnya keliru. Justru penghidupan yang berkelanjutan adalah hasil dari perlawanan. Dikotomi yang nyata adalah dikotomi kehinaan dan kemuliaan. Penuntutan darah, meluasnya tuntutan itu, dan tindak lanjut oleh seluruh pilar negara, para pejabat, diplomasi, kekuatan rakyat, elite, dan para budayawan, adalah sesuatu yang menciptakan kemuliaan.”

Pada bagian akhir, Hujjatul Islam Ostovar Meymandi, dengan menyatakan bahwa Revolusi Islam bergerak dalam jalur pembalasan strategis atas darah Imam Husain a.s., mengatakan: “Penuntutan darah Pemimpin Syahid yang bangkit di jalan cita-cita Sayyidus Syuhada dan memikul kepemimpinan umat, pada hakikatnya merupakan penuntutan darah Sayyidus Syuhada a.s. Karena itu, kebenaran ini harus diteriakkan dengan suara lantang: pembalasan dan penuntutan darah Pemimpin Syahid adalah kelanjutan dari slogan ‘Ya Latsarat al-Husain’ dan berada di jalan penuntutan darah Sayyidus Syuhada a.s.”