Kebijakan “Satu Kepala Dibalas Satu Mata” adalah Pengakuan atas Kejahatan Perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kedutaan Republik Islam Iran di London pada hari Jumat, melalui sebuah pesan di X, menulis bahwa penggambaran kebijakan agresif Amerika terhadap Iran dengan ungkapan “satu kepala dibalas satu mata” mencerminkan mentalitas kriminal serta niat para pejabat Amerika untuk melakukan kejahatan perang.

Dalam pesan tersebut disebutkan: Prinsip historis “mata dibalas mata” pada dasarnya dibentuk untuk membatasi tindakan balas dendam dan mencegah meningkatnya kekerasan. Logika yang sama menjadi landasan prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam hukum internasional kontemporer.

Kedutaan Iran menambahkan: Dalam hukum internasional, pembelaan terhadap pendekatan “satu kepala dibalas satu mata” sama dengan pengakuan terang-terangan atas pelaksanaan serangan yang tidak proporsional, hukuman kolektif, serta penargetan infrastruktur dan lokasi-lokasi sipil. Hal itu melanggar prinsip-prinsip mendasar hukum internasional dan merupakan contoh kejahatan perang.

Kedutaan Republik Islam Iran di London juga menambahkan: Pernyataan resmi semacam ini merupakan bukti langsung mengenai niat dan kesadaran para pejabat yang mengeluarkan perintah atas tindakan-tindakan tersebut, dan secara praktis mencatat dokumen-dokumen penting mengenai tanggung jawab mereka dalam berkas internasional kejahatan-kejahatan ini.

Pada bagian akhir pesan tersebut disebutkan: Para penjahat tidak boleh dibiarkan kebal dari hukuman.

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, sebelumnya dalam menanggapi pesan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran yang menggambarkan doktrin pertahanan negara sebagai “mata dibalas mata”, dengan nada menghina mengklaim bahwa kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika, adalah “satu kepala dibalas satu mata.”

Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat sejak 16 Tir 1405, menyusul klaim-klaim mengenai serangan terhadap sejumlah kapal yang melintas di selatan Selat Hormuz, memulai putaran baru agresi militer terhadap Iran. Dalam agresi tersebut, Amerika menargetkan jembatan, jalur kereta api, fasilitas penyediaan air, silo gandum, dan infrastruktur sipil lainnya.

Republik Islam Iran menyatakan bahwa serangan-serangan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kesepahaman terkait penghentian perang. Iran menegaskan bahwa penargetan infrastruktur umum dan pusat-pusat sipil merupakan contoh kejahatan perang.

Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, menegaskan bahwa setiap bentuk agresi terhadap Iran, termasuk serangan terhadap infrastruktur negara, akan dihadapi dengan respons yang tegas dan kuat.