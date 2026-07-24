14 Tewas dan 24 Terluka dalam Bom Bunuh Diri di Barat Laut Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber-sumber keamanan Pakistan hari ini, Jumat, mengumumkan bahwa sedikitnya 14 orang, termasuk personel keamanan, perwira polisi, dan seorang pejabat Dinas Kehutanan, tewas dalam sebuah bom bunuh diri yang menargetkan sebuah pos keamanan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan.

Sumber-sumber tersebut, yang meminta agar namanya tidak diungkapkan, juga mengatakan bahwa serangan ini terjadi pada Kamis malam di sebuah pos keamanan di wilayah Tank. Saat itu, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan kendaraan yang membawa bahan peledak, sehingga menimbulkan ledakan kuat yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan luas.

Sumber-sumber itu menambahkan bahwa korban tewas terdiri atas sembilan tentara, empat personel polisi, dan satu pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Menurut para pejabat keamanan, sedikitnya 24 orang, termasuk 20 tentara dan empat personel polisi, juga terluka dalam ledakan ini dan dipindahkan ke rumah sakit-rumah sakit terdekat.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa pos keamanan itu rata dengan tanah setelah ledakan, sementara tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi di lokasi. Diperkirakan pula tiga tentara masih terjebak di bawah reruntuhan.

Sumber-sumber keamanan Pakistan juga menambahkan bahwa dalam operasi pembersihan, pasukan keamanan menewaskan tiga militan di kawasan sekitar. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Penyelidikan masih berlangsung.