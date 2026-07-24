Apa yang Diinginkan Rezim Zionis dari Burkina Faso?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Penerimaan surat kepercayaan Simon Siroci, duta besar baru rezim Zionis untuk Burkina Faso, oleh Kapten Ibrahim Traoré, Kepala Pemerintahan Transisi Burkina Faso, terjadi pada momen yang sensitif secara politik dan keamanan. Saat itu, Traoré tengah memulai konfrontasi luas dengan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh Islam atas nama perang melawan Islam radikal.

Berdasarkan laporan jaringan Al Jazeera, meskipun tidak ada bukti terbuka mengenai hubungan langsung antara dua proses tersebut, penunjukan ini menunjukkan adanya konvergensi yang semakin meningkat antara kebutuhan Burkina Faso terhadap mitra keamanan baru dan upaya rezim Zionis untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Sahel Afrika.

Penunjukan yang Diperhitungkan

Komite Penunjukan Kementerian Luar Negeri rezim Zionis telah memilih Simon Siroci sebagai duta besar rezim tersebut untuk empat negara Afrika, yaitu Pantai Gading, Burkina Faso, Benin, dan Togo.

Itamar Eichner, koresponden diplomatik harian Ibrani Yedioth Ahronoth, melaporkan bahwa penunjukan ini dilakukan dalam rangkaian sejumlah penunjukan yang disetujui oleh sebuah komite yang dipimpin Gideon Sa’ar, Menteri Luar Negeri rezim Zionis, dan direncanakan untuk diajukan kepada kabinet rezim tersebut guna memperoleh persetujuan akhir.

Siroci tidak tinggal di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso. Kantor kerjanya berada di Kedutaan Besar rezim Zionis di Abidjan, ibu kota Pantai Gading. Catatan resmi menunjukkan bahwa diplomat karier ini bergabung dengan Kementerian Luar Negeri rezim Zionis pada tahun 2018 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Duta Besar rezim tersebut di Kamerun serta bertanggung jawab atas urusan diplomatik, ekonomi, dan budaya. Ia juga memiliki pengalaman dalam bidang pengembangan bisnis pertanian dan perdagangan serta analisis konflik Afrika.

Latar belakang ini membuat Siroci sesuai dengan pendekatan yang sedang dijalankan rezim Zionis. Pendekatan tersebut, di satu sisi, mengejar bidang-bidang seperti pertanian, air, dan teknologi, sementara di sisi lain berfokus pada isu keamanan dan pemahaman terhadap konflik-konflik lokal. Karena itu, pemilihan Siroci untuk Burkina Faso tampaknya bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kehadiran yang fleksibel di Afrika Barat dan kawasan Sahel.

Apa yang Diinginkan Rezim Zionis dari Burkina Faso?

Momentum yang Sensitif

Penyerahan surat kepercayaan duta besar baru rezim Zionis bertepatan dengan meningkatnya kampanye Traoré terhadap lembaga-lembaga Islam. Berdasarkan laporan yang diterbitkan jaringan Al Jazeera pada 21 Juli 2026, Traoré menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai Islam radikal tidak memiliki tempat di negaranya. Dengan mengancam para rohaniwan yang ia anggap ekstremis, ia mengatakan bahwa pertempuran telah dimulai.

Ia juga mengancam akan menangguhkan aktivitas para imam yang, menurut pejabat pemerintah, menggunakan khutbah mereka untuk menyebarkan pesan-pesan ekstremis.

Pemerintahan Transisi Burkina Faso juga telah mengesahkan undang-undang baru tentang kebebasan beragama yang, menurut pejabat negara tersebut, bertujuan memperkuat sekularisme dan menerapkan pengawasan lebih besar terhadap sumber-sumber pendanaan serta wacana keagamaan. Sebelumnya, sejumlah imam juga telah ditangkap, dan setelah muncul protes yang menuntut pembebasan Mohammad Ishaq Kindo, seorang imam jamaah, masjid Sunni terbesar di kota Ouagadougou ditutup.

Traoré juga mengumumkan rencana untuk memulangkan para mahasiswa yang sedang belajar ilmu-ilmu agama di negara-negara Arab. Ia mengklaim bahwa sekitar 800 ribu mahasiswa di luar negeri sedang menempuh studi ilmu-ilmu Islam tanpa memperoleh keterampilan profesional.

Ia bahkan berbicara tentang kemungkinan mengambil langkah-langkah terkait kewarganegaraan terhadap mereka yang menolak kembali ke Burkina Faso. Langkah ini menunjukkan bahwa konfrontasi pemerintah tidak hanya terbatas pada pengawasan mimbar, tetapi juga berupaya mendefinisikan ulang ruang keagamaan dan pendidikan negara tersebut.

Kebuntuan Keamanan

Memburuknya situasi keamanan di Burkina Faso memperlihatkan keterbatasan citra yang berusaha dibangun Traoré mengenai kemampuannya untuk memulihkan kendali atas negara. Ze’ev Avrahami, seorang penulis, dalam artikel yang diterbitkan di Yedioth Ahronoth, menggambarkan Burkina Faso sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Ia mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda menguasai wilayah-wilayah penuh di negara tersebut.

Menurut penulis itu, Traoré telah membangun citra dirinya sebagai penyelamat Afrika dan memperkuat citra tersebut dengan bersandar pada wacana anti-Barat serta kehadiran propaganda yang luas. Sementara itu, terorisme terus meluas dan tanda-tanda kehidupan demokratis di Burkina Faso semakin berkurang.

Pandangan ini sejalan dengan analisis harian Ibrani Calcalist. Surat kabar itu berbicara tentang kampanye propaganda luas di ruang digital yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menampilkan Traoré sebagai pemimpin revolusioner. Hal ini terjadi dalam kondisi ketika operasi-operasinya terhadap kelompok bersenjata belum menghasilkan capaian sebagaimana yang dijanjikan.

Sejak berkuasa, Traoré berusaha mencari pengganti Prancis dalam perang melawan kelompok-kelompok bersenjata. Kanal 12 rezim Zionis melaporkan bahwa Traoré dalam beberapa kesempatan berbicara tentang keinginan negaranya untuk menggunakan pihak lain dalam perang melawan terorisme setelah berakhirnya kehadiran militer Prancis.

Pada awalnya ia condong ke arah Rusia. Namun, terus memburuknya situasi keamanan membuat diversifikasi mitra luar negeri menjadi sebuah keharusan.

Apa yang Diinginkan Rezim Zionis dari Burkina Faso?

Rezim Zionis; Pintu Masuk Baru

Menurut pandangan Institut Studi Keamanan Nasional rezim Zionis, di sinilah nilai Israel bagi Ouagadougou tampak jelas. Institut ini meyakini bahwa unsur keamanan selama satu dekade terakhir telah menjadi komponen terpenting dalam hubungan rezim Zionis dengan negara-negara Afrika, bahkan dalam kasus-kasus ketika hubungan awalnya dimulai dengan isu-isu nonmiliter seperti pertanian, air, dan kesehatan.

Yaron Salman, peneliti di institut tersebut, mengatakan bahwa rezim Zionis menggunakan pelatihan militer, penyediaan peralatan, serta pembangunan kapasitas intelijen dan teknologi untuk memperkuat kehadirannya di negara-negara yang berhadapan dengan kelompok-kelompok bersenjata.

Analisis-analisis Zionis juga melihat meluasnya kelompok-kelompok jihadis di Afrika sebagai peluang untuk mengembangkan kerja sama dengan pemerintah-pemerintah lokal.

Dalam sebuah kajian yang lebih baru mengenai persaingan internasional di Afrika, Dennis Citrinowicz, pakar keamanan di Institut Studi Keamanan Nasional rezim Zionis, menempatkan Burkina Faso di antara negara-negara yang telah menjadi arena pengaruh Rusia. Sementara itu, peran Turki dan Iran di kawasan ini juga sedang meluas.

Menurut pakar ini, gabungan faktor-faktor persaingan tersebut mendorong rezim Zionis mencari pijakan di negara-negara kawasan Sahel Afrika, bukan hanya untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata, tetapi juga untuk mengawasi para pesaingnya dan membangun jaringan baru hubungan keamanan serta diplomatik.

Sebuah Hubungan yang Mungkin

Dalam laporan yang diterbitkan jaringan Al Jazeera disebutkan bahwa penerimaan surat kepercayaan duta besar rezim Zionis telah ditangguhkan sejak musim panas 2025 dan akhirnya disetujui secara diam-diam. Dengan demikian, penyambutan terbuka terhadap duta besar baru mengakhiri periode kehati-hatian yang sebelumnya dibebankan oleh citra anti-Barat Traoré terhadap hubungan tersebut.

Laporan ini juga mengaitkan langkah tersebut dengan ketertarikan negara-negara anggota Aliansi Negara-Negara Sahel terhadap teknologi keamanan Israel.

Meski demikian, tidak ada dokumen Israel ataupun Burkina Faso yang menunjukkan adanya perjanjian keamanan atau intelijen antara kedua pihak. Tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa kampanye Traoré terhadap lembaga-lembaga Islam dimulai dengan koordinasi Tel Aviv.

Apa yang saat ini terlihat lebih merupakan sebuah konvergensi politik. Traoré membutuhkan teknologi dan keahlian yang dapat ia gunakan untuk menghadapi lawan-lawan bersenjatanya serta memperkuat kontrol internal. Sebaliknya, rezim Zionis sedang mencari mitra baru di kawasan yang pengaruh kekuatan-kekuatan Barat di dalamnya sedang menurun, sementara Rusia, Iran, dan Turki bersaing untuk memperluas pengaruh.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penunjukan Simon Siroci tampaknya bukan berarti terciptanya hubungan baru, melainkan lebih menunjukkan peningkatan level hubungan dan semakin terbukanya hubungan tersebut.

Bertepatannya penunjukan ini dengan kampanye Traoré terhadap apa yang disebut sebagai Islam radikal memberikan dimensi keamanan pada kedekatan ini, tetapi hal itu sendiri tidak membuktikan adanya aliansi resmi dan terbuka.

Yang pasti, kegagalan opsi Prancis dan Rusia dalam mengakhiri pemberontakan bersenjata telah mendorong Traoré untuk mendiversifikasi mitra-mitra luar negerinya. Sementara krisis yang ada telah memberikan peluang bagi rezim Zionis untuk masuk melalui pintu keamanan dan teknologi, sambil pada saat yang sama mendorong hubungan-hubungannya dalam balutan kerja sama pertanian, pembangunan, dan ekonomi.