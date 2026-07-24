Perang untuk Mengubah Persepsi Rakyat Iran; Musuh dengan 250 Media Berbahasa Persia Berupaya Menciptakan Jurang antara Rakyat dan Pemerintahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dr. Hanizadeh, pakar masalah politik, dalam wawancara dengan ABNA, dengan menjelaskan dimensi perang hibrida dan kognitif, menyebut jenis perang ini sebagai salah satu instrumen terpenting kekuatan-kekuatan arogan dalam beberapa dekade terakhir. Ia menyatakan: Perang hibrida dan kognitif, dari sisi kompleksitas dan dampaknya, jauh lebih berbahaya daripada perang militer, karena tujuan utamanya adalah merekayasa opini publik, mengubah persepsi, dan menampilkan kebatilan dalam pakaian kebenaran.

Ia menambahkan: Kekuatan-kekuatan arogan, khususnya Amerika, negara-negara Barat, lobi Zionis, dan rezim Zionis, selama beberapa dekade terakhir secara luas memanfaatkan metode ini. Rezim Zionis dan lobi Zionis, yang bertindak sebagai kekuatan di balik layar di Amerika Serikat, memiliki lebih dari lima ribu media yang siang dan malam melakukan arus propaganda terhadap berbagai bangsa, khususnya bangsa-bangsa Islam.

Pakar masalah politik ini, dengan merujuk pada posisi Republik Islam Iran dalam persamaan regional dan internasional, menegaskan: Karena peran berpengaruh Iran dalam perkembangan kawasan serta dukungannya terhadap Poros Perlawanan dan bangsa-bangsa tertindas, rezim Zionis bekerja sama dengan sebagian rezim reaksioner kawasan dan mengerahkan sekitar 250 media visual, audio, dan virtual dalam bahasa Persia serta bahasa-bahasa lain untuk operasi psikologis dan pembentukan arus opini terhadap Republik Islam Iran.

Ia melanjutkan: Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana media-media berbahasa Persia ini, melalui perancangan operasi media dan perang psikologis, berusaha menciptakan jurang antara rakyat dan pemerintahan. Namun dua komponen mendasar, yaitu persatuan internal dan kesadaran bangsa Iran terhadap konspirasi kekuatan-kekuatan arogan, di samping kekuatan daya tangkal Republik Islam, menyebabkan arus-arus propaganda yang rumit dan berbahaya ini berhasil digagalkan.

Hanizadeh, dengan merujuk pada berbagai dimensi perang kognitif, menyatakan: Ketika kita berbicara tentang perang kognitif, kita berhadapan dengan sebuah fenomena yang sangat luas, yang mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, media, dan psikologis. Musuh memanfaatkan seluruh instrumen ini untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat, ketidakpercayaan publik, dan pelemahan modal sosial.

Ia menegaskan: Menghadapi perang ini membutuhkan pemahaman yang akurat, analisis media, politik, sosial, dan lapangan. Apabila pemahaman semacam ini tidak ada, musuh dapat mewujudkan tujuannya dengan memanfaatkan operasi psikologis dan perang persepsi.

Analis masalah strategis ini menegaskan: Serangkaian komponen yang mengakar dalam Republik Islam Iran, termasuk persatuan nasional, wibawa militer, kohesi sosial, dan kesadaran rakyat, telah menyebabkan perang kognitif, keamanan, dan media musuh tidak mencapai hasil. Seandainya tekanan semacam ini diterapkan terhadap banyak negara lain, kemungkinan negara-negara itu akan runtuh. Namun bangsa Iran, dengan bertumpu pada modal-modal strategis ini, berhasil menggagalkan konspirasi tersebut.

Hanizadeh menggambarkan peran media nasional dalam medan ini sebagai peran yang menentukan. Ia mengatakan: Media nasional, menurut pengakuan banyak pakar, telah menunjukkan kinerja yang berhasil dalam bidang penyampaian informasi, pengelolaan opini publik, perlawanan terhadap media-media musuh, dan penjagaan semangat nasional.

Ia menambahkan: Pusat pertama yang menjadi sasaran serangan musuh dalam perang terbaru adalah media nasional. Hal ini menunjukkan bahwa musuh sangat memahami peran menentukan media ini dalam memberikan penyadaran dan menjaga persatuan nasional. Kinerja ini akan tercatat dalam sejarah Republik Islam Iran sebagai salah satu manifestasi keberhasilan dalam menghadapi perang kognitif.

Pakar masalah politik ini, dengan merujuk pada kehadiran berkelanjutan rakyat di medan, mengatakan: Hari ini setiap warga Iran sendiri telah berubah menjadi sebuah media. Kehadiran rakyat di medan, penjagaan ketenangan umum, perlawanan terhadap rumor, dan kebersamaan dengan angkatan bersenjata memiliki peran penting dalam menggagalkan proyek-proyek musuh.

Ia menegaskan: Selama lebih dari empat puluh hari dan malam terakhir, rakyat dengan kehadiran aktif mereka di berbagai arena telah menjaga medan, dan kehadiran inilah salah satu faktor utama kegagalan operasi hibrida musuh.

Hanizadeh, dengan menyatakan bahwa bangsa Iran sepanjang sejarah senantiasa membela negara pada momen-momen sensitif, mengatakan: Bangsa Iran telah membuktikan bahwa meskipun menghadapi kesulitan ekonomi dan penghidupan, mereka tidak akan mundur dalam membela identitas nasional, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara.

Ia menambahkan: Musuh-musuh Republik Islam, dengan memanfaatkan perang kognitif, sanksi ekonomi, dan tekanan keamanan, berusaha melemahkan tekad bangsa Iran. Namun kehadiran rakyat di samping angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga pemerintahan telah menggagalkan rencana-rencana tersebut.

Pakar masalah politik ini pada bagian akhir, dengan menekankan keberlanjutan persatuan nasional, mengatakan: Musuh masih terus memanfaatkan ratusan media berbahasa Persia dan internasional untuk membuat rumor, melancarkan operasi psikologis, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Ia menegaskan: Rakyat tidak boleh terpengaruh oleh arus-arus propaganda ini. Mereka perlu menjaga persatuan, mempercayai lembaga-lembaga pemerintahan, mendukung angkatan bersenjata, dan menghindari penyebaran rumor agar wibawa nasional semakin kuat.

Hanizadeh menegaskan: Meskipun sanksi ekonomi dan tekanan luar negeri telah menciptakan kondisi yang sulit, tahap ini merupakan fase yang akan berlalu. Bangsa Iran, dengan menjaga solidaritas, sebagaimana telah melewati konspirasi-konspirasi sebelumnya, juga akan melewati tahap ini dengan sukses dan akan merasakan manisnya kemenangan.