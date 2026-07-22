Afrika dengan 56 Persen Ketidakamanan Pangan Melampaui Asia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Lima lembaga yang berafiliasi dengan PBB, melalui laporan terbaru “Situasi Keamanan Pangan dan Gizi di Dunia”, mengumumkan bahwa kelaparan global pada tahun 2025 menurun untuk tahun ketiga berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan di bidang tersebut memungkinkan untuk dicapai, meskipun capaian yang ada masih rapuh dan berjalan terlalu lambat untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tenggat tahun 2030.

Perkiraan lembaga-lembaga PBB tersebut menunjukkan bahwa 7,8 persen penduduk dunia, atau sekitar 645 juta orang, pada tahun lalu masih berjuang menghadapi kelaparan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan 8,1 persen penduduk dunia yang mengalami kelaparan pada tahun 2024 dan 8,6 persen pada tahun 2022. Angka-angka tersebut berarti bahwa jumlah penduduk yang mengalami kelaparan di dunia pada tahun lalu sekitar 14 juta orang lebih sedikit dibandingkan tahun 2024, dan sekitar 43 juta orang lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

Sementara itu, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB atau SDGs, kelaparan dan kekurangan gizi di dunia seharusnya dihapuskan pada akhir dekade ini, yaitu tahun 2030. Namun, penurunan kelaparan di berbagai kawasan dunia tidak terjadi secara merata.

Laporan lembaga-lembaga PBB menunjukkan bahwa meskipun Asia, Amerika Latin, dan kawasan Laut Karibia dalam beberapa tahun terakhir mencatat capaian yang stabil dalam mengurangi kelaparan, Afrika kini menjadi benua dengan jumlah penduduk kelaparan terbesar di dunia.

Pada tahun 2025, sekitar 309 juta orang di Benua Afrika tidak memiliki akses terhadap pangan yang cukup, sedangkan angka ini di Benua Asia mencapai 292 juta orang. Meskipun tingkat kelaparan di Afrika menurun dari 20,3 persen pada tahun 2024 menjadi 20 persen pada tahun berikutnya, pertumbuhan penduduk yang cepat di Afrika menyebabkan benua ini kini memiliki jumlah penduduk kelaparan terbesar di dunia.

Di Benua Afrika, lebih dari separuh penduduknya, atau sekitar 56,6 persen, pada tahun lalu menghadapi ketidakamanan pangan tingkat sedang atau parah. Sementara itu, angka tersebut di Benua Asia mencapai 20,3 persen, di Amerika Latin dan kawasan Karibia 22,9 persen, serta di Amerika Utara dan Eropa 8,7 persen.

Laporan tahunan mengenai situasi keamanan pangan dan gizi yang diterbitkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian atau IFAD, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, Program Pangan Dunia, dan Organisasi Kesehatan Dunia juga memperingatkan bahwa konflik di Asia Barat, di samping persoalan iklim serta penurunan bantuan pembangunan dan pendanaan kemanusiaan, telah mengancam kemajuan terbaru dalam upaya mengakhiri kelaparan di dunia.